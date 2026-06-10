В Турции появился гигантский «отель для пчёл»

В турецкой провинции Адана построили крупнейший в мире «отель для пчёл». Экологический объект в районе Козан официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса, сообщает турецкое агентство DHA.

Проект реализовала компания Anavarza Bal в рамках инициативы «Да здравствуют пчёлы». Конструкция должна стать безопасным местом для диких одиночных пчёл, которым нужны укрытия для гнездования и зимовки.

Размеры объекта впечатляют: его длина превышает 15 метров, высота достигает 3,2 метра, а глубина составляет около 50 сантиметров. Перед регистрацией представители Guinness World Records провели официальные замеры и проверили сооружение.

Сертификат о рекорде вручили генеральному директору Anavarza Bal Джану Сезену. В компании заявляют, что проект должен привлечь внимание к сокращению численности пчёл и исчезновению их естественных мест обитания.

Такие «отели» особенно важны для одиночных видов. Они не живут в больших ульях, но участвуют в опылении растений и помогают поддерживать биоразнообразие.

Создатели объекта рассчитывают, что проект станет не просто рекордом ради рекорда, а заметным экологическим символом. Пчёлы играют важную роль в сельском хозяйстве, поэтому сохранение их популяции напрямую связано с устойчивостью экосистем.

А ранее был назван главный убийца пчелиных семей в России. Им оказался клещ Varroa. Негативно влияют на полосатых вирусы и обработка полей пестицидами.