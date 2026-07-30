Ласки не помогут: Зоопсихолог рассказала, как подготовить питомца к появлению малыша в доме

Появление малыша в семье может стать стрессом не только для родителей, но и для домашних животных. Изменение привычного распорядка, новые запахи и звуки, а также перераспределение внимания способны вызвать у питомца тревогу и нежелательное поведение. Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина рассказала Life.ru, какие шаги помогут подготовить животное к переменам.

Появление в доме новорождённого — событие, которое меняет привычный уклад жизни не только у родителей, но и у питомца. Каждое животное реагирует на пополнение в семье по-своему. Одни принимают перемены спокойно, другие настораживаются или даже проявляют ревность. Это естественная реакция. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol

По словам эксперта, если раньше всё внимание домочадцев и гостей было сосредоточено на питомце, а затем неожиданно переключилось на кого-то другого, любимец воспринимает эту непоследовательность как угрозу стабильности. Это может повышать уровень тревоги, а у некоторых животных провоцировать нежелательное поведение или агрессию. Поэтому готовить четвероногого друга к переменам нужно заранее, а не в последние недели перед родами.

Капустина рекомендует сохранить привычный распорядок дня. Если собака каждое утро гуляла с мамой, стоит по возможности продолжать эти прогулки в том же режиме. Если кот привык вечером играть с папой в удочку-дразнилку после его возвращения с работы, эту традицию тоже лучше сохранить. График неизбежно изменится, но важно оставить питомцу хотя бы часть тех ритуалов, которые давали ему ощущение предсказуемости. Именно предсказуемость, а не количество внимания, снижает тревожность животного.

Кроме того, помогает и постепенное привыкание к новым звукам и запахам. Можно заранее включать записи детского плача, чтобы питомец не воспринимал этот звук как экстренный сигнал опасности. Полезно приносить домой пелёнки или одежду с запахом малыша ещё до выписки из роддома — тогда к моменту знакомства запах уже не будет для животного чем-то незнакомым. Если планируете использовать коляску или автолюльку, заранее оставьте их в доме на видном месте, чтобы питомец успел исследовать эти предметы в спокойной обстановке.

С появлением ребёнка в интерьере неизбежно возникают новые предметы — кроватка, коляска, пеленальный столик. Расставлять их стоит так, чтобы личное пространство питомца оставалось нетронутым. Лежанку собаки или когтеточку кота лучше не двигать вовсе. Вторжение в зону, которую животное считает своей, только усиливает беспокойство. Это особенно актуально для кошек: они территориальные хищники, привыкшие контролировать своё пространство, и любые изменения в нём воспринимают острее, чем собаки.

«Знакомство с малышом тоже требует постепенности. С собакой хорошо работает метод положительных ассоциаций. Как только питомец спокойно ведёт себя рядом с ребёнком, его стоит поощрить лакомством или похвалой, чтобы у него сформировалась связь между присутствием малыша и приятными эмоциями. Первые встречи должны проходить спокойно, под постоянным контролем взрослых и быть непродолжительными. С котом эта схема работает иначе — дайте ему возможность самостоятельно выбрать момент сближения. Не стоит подносить животное к ребёнку насильно», — отметила собеседница Life.ru.

Спокойствие питомца строится не на разовых мерах, а на последовательности действий хозяев. Если животное видит, что его роль и место в семье остались прежними, что о нём по-прежнему заботятся и уделяют внимание, тревога постепенно уходит сама. Терпение и системность — главные инструменты в этот период, заключила зоопсихолог.

С наступлением летних отпусков многие владельцы домашних животных задумываются, как обеспечить питомцу комфорт на время отъезда. Оптимальный вариант — оставить кошку или собаку дома на привычной территории, приглашая друзей, родственников или профессиональных зоонянь для кормления и ухода. Это снижает стресс, в отличие от переезда в незнакомое место.