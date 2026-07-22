«Свой дом привычнее»: Как выбрать зооняню и не навредить питомцу в отпуске

С наступлением летних отпусков многие владельцы домашних животных задумываются, как обеспечить питомцу комфорт на время отъезда. Зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что оптимальный вариант — оставить кошку или собаку дома на привычной территории, приглашая друзей, родственников или профессиональных зоонянь для кормления и ухода. Это снижает стресс, в отличие от переезда в незнакомое место.

По словам эксперта, выбор между кратковременным визитом няни и её круглосуточным присутствием зависит от характера питомца. Если животное спокойно переносит одиночество (особенно при наличии других кошек), достаточно уборки и кормления. Однако при тревожности, болезнях или страхах может потребоваться постоянный присмотр. Распознать потребность в компании можно по беспокойному поведению при уходе хозяина — например, вою или лаю.

«Зоогостиницу я бы рассматривал как крайний вариант, потому что в них могут быть не самые подходящие условия содержания. В любом случае свой дом для животного будет привычнее», — отметил зоопсихолог.

Ветеринарный врач Владимир Уражевский подчеркнул, что готовить собаку к разлуке нужно с раннего возраста через воспитание и социализацию. При выборе зооняни важно проверять рекомендации и ставить видеонаблюдение. Зоогостиницы он советует рассматривать как крайний вариант из-за возможных неподходящих условий.

«Тогда в будущем не будет никакого стресса при расставании — это зависит от воспитания и социализации животного», — посоветовал эксперт.

Также он рекомендует при возможности брать питомца в поездку, оборудовав место в машине и заранее изучив правила авиакомпаний, включая требования к прививкам. Главное — не оставлять собаку одну в автомобиле даже на несколько минут.

«В поездке нужно ухаживать, следить за питомцем, потому что может быть жарко, может случиться тепловой удар», — заключил Уражевский.

Ранее зоопсихолог предупредил, что резкое погружение питомца в стрессовую ситуацию (поездка, перелёт, визит к грумеру) без подготовки может серьёзно навредить здоровью животного и даже привести к смерти. Он советует приучать собаку или кошку постепенно — начать с того, чтобы она просто посидела в машине, затем переходить к коротким поездкам и позитивным визитам к врачу без процедур.