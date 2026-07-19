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19 июля, 10:08

Ожог гарантирован: Развеян миф о чудо-воске для собачьих лап в знойное лето

Ветеринар Муретов заявил, что воск для лап собак не защитит от горячего асфальта

Собака. Обложка © Life.ru

Собака. Обложка © Life.ru

В жаркую погоду собаки могут получить ожоги лап из-за раскалённого асфальта. Заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ Юрий Муретов рассказал «Газете.Ru», почему популярный защитный воск не всегда помогает.

«Это скорее уход за подушечками, чем средство против ожога», — пояснил ветеринар. По словам специалиста, такое средство снижает трение и немного уменьшает передачу тепла, но при сильном нагреве поверхности оно плавится и не защищает от травм.

Опасность возникает, когда температура покрытия превышает 50 градусов. В солнечный день асфальт при температуре воздуха около 30 градусов может нагреваться до 55 — 60 градусов и выше. Это действительно неприятная ситуация для питомцев, которая требует верных действий от хозяина, отметил специалист.

Ветеринар отметил, что подушечки лап действительно хорошо защищают от кратковременного холода и обычного контакта с землёй. Однако против длительного воздействия сильного жара они бесполезны. Домашние собаки при этом находятся в большей зоне риска, поскольку их роговой слой может быть тоньше и чувствительнее, чем у животных, привыкших к улице, предупредил эксперт.

Проверить безопасность маршрута можно простым способом: приложить тыльную сторону ладони к покрытию на 5 — 7 секунд. Если человеку слишком горячо, прогулку лучше перенести или отправиться с животным, например, в лес или густой парк, где тропинки без искусственного покрытия.

Если неприятностей избежать не удалось, то при ожоге лапы нужно охлаждать прохладной проточной водой в течение 10–15 минут. Использовать лёд или ледяную воду ветеринары не рекомендуют.

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Ранее Life.ru объяснил, почему «дикие» пляжи могут быть смертельно опасны для собак. Ветеринары дали советы. Если выходите на воду, осмотрите берег, не пускайте питомца далеко и обязательно наденьте спасательный жилет с ручкой. В жару осторожнее: вода охлаждает временно, а при высыхании может создать парниковый эффект. Лучше пусть собака намочит лапы и живот. Организуйте тень, не давайте пить из водоёма — носите чистую воду с собой.

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Татьяна Миссуми
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