Ожог гарантирован: Развеян миф о чудо-воске для собачьих лап в знойное лето

В жаркую погоду собаки могут получить ожоги лап из-за раскалённого асфальта. Заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ Юрий Муретов рассказал «Газете.Ru», почему популярный защитный воск не всегда помогает.

«Это скорее уход за подушечками, чем средство против ожога», — пояснил ветеринар. По словам специалиста, такое средство снижает трение и немного уменьшает передачу тепла, но при сильном нагреве поверхности оно плавится и не защищает от травм.

Опасность возникает, когда температура покрытия превышает 50 градусов. В солнечный день асфальт при температуре воздуха около 30 градусов может нагреваться до 55 — 60 градусов и выше. Это действительно неприятная ситуация для питомцев, которая требует верных действий от хозяина, отметил специалист.

Ветеринар отметил, что подушечки лап действительно хорошо защищают от кратковременного холода и обычного контакта с землёй. Однако против длительного воздействия сильного жара они бесполезны. Домашние собаки при этом находятся в большей зоне риска, поскольку их роговой слой может быть тоньше и чувствительнее, чем у животных, привыкших к улице, предупредил эксперт.

Проверить безопасность маршрута можно простым способом: приложить тыльную сторону ладони к покрытию на 5 — 7 секунд. Если человеку слишком горячо, прогулку лучше перенести или отправиться с животным, например, в лес или густой парк, где тропинки без искусственного покрытия.

Если неприятностей избежать не удалось, то при ожоге лапы нужно охлаждать прохладной проточной водой в течение 10–15 минут. Использовать лёд или ледяную воду ветеринары не рекомендуют.

Ранее Life.ru объяснил, почему «дикие» пляжи могут быть смертельно опасны для собак. Ветеринары дали советы. Если выходите на воду, осмотрите берег, не пускайте питомца далеко и обязательно наденьте спасательный жилет с ручкой. В жару осторожнее: вода охлаждает временно, а при высыхании может создать парниковый эффект. Лучше пусть собака намочит лапы и живот. Организуйте тень, не давайте пить из водоёма — носите чистую воду с собой.