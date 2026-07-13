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13 июля, 09:54

«Зона с коварным дном»: Почему «дикие» пляжи могут быть смертельно опасны для собак

Кинолог Голубев: «Дикие» пляжи — опасная альтернатива для купания собак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Garrett

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Garrett

Взять собаку на водоём летом хочется многим, но правила строги. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил: питомец не может находиться на официальных пляжах для людей, иначе хозяину грозит штраф. Исключение — собаки-поводыри.

Альтернатива — «дикие» пляжи, где купание людей запрещено. Но они могут быть опасны из-за течений и рельефа дна. Лучший вариант — специально оборудованные пляжи для собак, но их мало.

Если выходите на воду, осмотрите берег, не пускайте питомца далеко и обязательно наденьте спасательный жилет с ручкой. В жару осторожнее: вода охлаждает временно, а при высыхании может создать парниковый эффект. Лучше пусть собака намочит лапы и живот. Организуйте тень, не давайте пить из водоёма — носите чистую воду с собой.

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Дарья Нарыкова
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