«Зона с коварным дном»: Почему «дикие» пляжи могут быть смертельно опасны для собак

Взять собаку на водоём летом хочется многим, но правила строги. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил: питомец не может находиться на официальных пляжах для людей, иначе хозяину грозит штраф. Исключение — собаки-поводыри.

Альтернатива — «дикие» пляжи, где купание людей запрещено. Но они могут быть опасны из-за течений и рельефа дна. Лучший вариант — специально оборудованные пляжи для собак, но их мало.

Если выходите на воду, осмотрите берег, не пускайте питомца далеко и обязательно наденьте спасательный жилет с ручкой. В жару осторожнее: вода охлаждает временно, а при высыхании может создать парниковый эффект. Лучше пусть собака намочит лапы и живот. Организуйте тень, не давайте пить из водоёма — носите чистую воду с собой.

А ранее Life.ru писал, что бобры настроили плотин и затопили 45 участков в Ленобласти. По данным МЧС РФ, владельцы пострадавших домов покинули зону бедствия самостоятельно. Эвакуация жителей не потребовалась.