«Невозмутимая буханка на лапках»: Клинический психолог рассказал, как капибары спасают нас от ментального срыва

Капибара стала для современного общества главным символом безмятежности и тихого бунта против бесконечной гонки за успехом. О причинах этого культурного феномена в честь 10 июля, когда отмечается День любви к этим животным, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru

10 июля — День любви к капибарам. В этот день наша любимая невозмутимая буханка на лапках будет во всех соцсетях. Капибара стала популярной неожиданно. Она не самая красивая. Внешне это гигантская морская свинка, которая как будто устала от ипотечных ставок, бесконечных созвонов и переговоров. Но именно в этом её прелесть. Капибара выглядит как животное, которое поняло жизнь. Станислав Самбурский Клинический психолог

Психолог подчеркнул, что капибара сохраняет невозмутимость в любой обстановке. На неё могут нападать другие животные, класть на голову фрукты или снимать на телефон, но она всем видом демонстрирует отстранённость от происходящего. Для жителя мегаполиса, втянутого в рабочие конфликты и груз семейных ожиданий, такая степень безмятежности практически недоступна, ведь люди разучились отключаться от тревожного фона даже по ночам.

«В такое время капибара стала тем самым символом спокойствия, который так нужен нам всем. Это социальное существо, которое живёт в группе и не похоже на современного супергероя. И в наше тревожное время людям, которые такие же социальные существа, как и капибары, требуется не супергерой в красных трусах, натянутых поверх штанов. Нам всем нужно существо, которое ничего не доказывает, не спорит, не продаёт марафон новой версии себя за 21 день. Оно просто есть. Оно спокойное, устойчивое, как будто осознанно вышло из всех рабочих чатов», — ответил Самбурский.

Люди в ней видят то, что сами давно потеряли. Для миллионов капибара стала неким манифестом тихого бунта против бесконечной борьбы за статус, за деньги, за место под солнцем. От человека постоянно требуют реагировать, отвечать, проявлять свою гражданскую позицию. В то время как это животное находится в вечном дзене. Оно может спокойно лечь в воду и не объяснять, почему сегодня не на пике продуктивности.

«Даже простое наблюдение за капибарами работает как внешняя регуляция. Человек смотрит на умиротворённое животное и сам становится спокойнее. Тут нет магии, просто образ капибары считывается как безопасный. Они милые, спокойные, от них не идёт ощущения угрозы. И большая, приятная, тёплая капибара визуально даёт мозгу сигнал: здесь не нужно защищаться, можно выдохнуть. Просто время для спокойного созерцания», — подчеркнул эксперт.

Психолог выразил уверенность, что мода на капибар не краткосрочна. Она стала культурным симптомом запроса на мягкость и право жить без оглядки на агрессивную среду. Внешность этого зверька транслирует идею о том, что можно оставаться уязвимым и расслабленным, успешно выживая даже в окружении хищников и назойливого внимания. Мир влюбился в этот образ, потому что увидел в нём человека, переставшего дёргаться на каждый раздражитель.

Ранее сообщалось, что капибары оказались самыми распиаренными животными, из-за чего цена на них взлетела выше 2 миллионов рублей за особь. Ажиотажный спрос порождён мощной рекламной волной, мультфильмами и песнями, посвящёнными этим грызунам. До поднявшейся шумихи широкая публика практически не выделяла капибар среди прочих обитателей южноамериканской фауны, воспринимая их как обычных крупных морских свинок.