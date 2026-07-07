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7 июля, 12:54

Капибара Малая из Московского зоопарка ждёт пополнение

Капибара Малая из Московского зоопарка ждёт пополнение. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Капибара Малая из Московского зоопарка ждёт пополнение. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Капибара по кличке Малая из Московского зоопарка ждёт детёныша, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. Она отметила, что сотрудники надеются на благополучный исход и здоровье будущего малыша.

«Сейчас у Малой проходило УЗИ. Да, мы ожидаем малыша. Получится или нет — будем держать крестики, чтобы всё получилось и чтобы малыш был здоров», — сказала Акулова журналистам.

Ранее в зоопарке сообщали, что плановое УЗИ капибары прошло в штатном режиме.

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Ранее директор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что у пары лебедей-шипунов в столичном зоосаде впервые появилось потомство — три птенца. Гнездо построили в апреле на Большом пруду, а через пять недель вылупились малыши. Сейчас семья живёт в отдельном вольере на экспозиции «Ручеёк».

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Александра Мышляева
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