Закусил и поплавал: Капибара Савелий с характером «не сахар» прервал забастовку в зоопарке

В Белгородском зоопарке капибара Савелий, известный своим трудным характером, снизошёл до того, чтобы покушать и полежать в бассейне. Тучный зверёк временно прекратил «забастовку», которую начал после вынужденного переселения в летний вольер. Кадрами делятся сотрудники зоопарка.

Савелий завершил забастовку. Видео © Telegram / Белгородский зоопарк

«Савелий изволил выйти и перекусить. Срочные новости: капибарин был замечен в своём личном бассейне, где он с удовольствием уплетал свежую зелень. Забастовка забастовкой, но еда и другие важные дела по расписанию!», — сказано в тексте.

Закусив травкой, Савелий медленно удалился в свои покои. Сейчас в его распоряжении целая «резиденция»: просторная лужайка с газоном и белым клевером, молодая ива, кустарники, кормушка с навесом и сенным матрасом, а также тёплый домик с греющей лампой. Посетителей зоопарка попросили не шуметь вблизи вольера, так как животное адаптируется к новому жилищу и не настроено на дружеское общение.

Напомним, капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в открытый летний вольер. Как сообщалось, водосвинка не в восторге от обновления и теперь отказывается выходить из домика к людям. Теперь Савелий не реагирует даже на любимые вкусняшки, игнорирует ласковые уговоры и угрожающе фыркает на всех, кто пытается приблизиться. В опале оказалась даже мама Настя, которая раньше ухаживала за капибарой. В зоопарке отметили, что характер у животного совсем не сахар.