Путин обещал слонам Сахару и Удаче из Лаоса лучшие условия в Казанском зоопарке
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Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить самые лучшие условия содержания двум слонам Сахару и Удаче, которых лаосская сторона решила передать в дар Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита Россия — АСЕАН.
«Уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться, принесут много радости всем любителям животных, всем посетителям, будущим посетителям, Казанского зоопарка», — отметил Путин.
Российский лидер выразил признательность лаосской стороне за решение подарить России слонов.
Напомним, в Казанский зоопарк доставили двух слоних (Фовин и Намтан — что переводится как «Сахар» и «Удача», 4 и 5 лет), подаренных Лаосом президенту России. Их разместят в зооботсаду «Река Замбези» с современным слоновником. Перелёт они перенесли спокойно. Ранее Лаос уже дарил слонов, и Путин благодарил, назвав подарок полезным для хозяйства. Мэр Казани назвал перевозку «войсковой операцией». У слонят появится новый друг — любимец горожан Филимон.
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