Путин обещал слонам Сахару и Удаче из Лаоса лучшие условия в Казанском зоопарке

Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить самые лучшие условия содержания двум слонам Сахару и Удаче, которых лаосская сторона решила передать в дар Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита Россия — АСЕАН.

«Уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться, принесут много радости всем любителям животных, всем посетителям, будущим посетителям, Казанского зоопарка», — отметил Путин.

Российский лидер выразил признательность лаосской стороне за решение подарить России слонов.