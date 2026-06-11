Подаренные Лаосом слонята прибыли в Казанский зоопарк

В Казанский зоопарк доставили двух слонят, которых руководство Лаоса подарило президенту России. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Новые обитатели приехали в столицу республики в преддверии саммита Россия — АСЕАН.

Слонят зовут Сахар и Удача — в переводе на русский с «Намтан» и «Фовин» — так животных зовут в Лаосе. Девочкам четыре и пять лет, длительный перелёт они перенесли спокойно и уже осваиваются в казанском зооботсаду.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит распорядился передать России двух слонят. В прошлом году он уже дарил двух слонов к 65-летию дипломатических отношений между странами. Тогда российский лидер Владимир Путин с улыбкой заметил, что такой подарок «обязательно пригодится в хозяйстве», и поблагодарил лаосского коллегу.

Жить Сахар и Удача будут в зооботсаду «Река Замбези», где для них уже есть современный слоновник. Мэр Казани Ильсур Метшин ранее называл перевозку животных сложной задачей, похожей на «войсковую операцию». В новом доме слонят ждёт любимец горожан Филимон, которому теперь появятся новые друзья.