Слоновья дипломатия: Подаренные Лаосом Удача и Сахар будут жить в Казани

Два слонёнка, подаренные России президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, поселятся в казанском зооботсаду «Река Замбези». Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на аппаратном совещании.

По его словам, лидер азиатской республики лично рассказал президенту России Владимиру Путину о решении передать животных. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил принять их в Казани, идею поддержали на федеральном уровне.

Метшин отметил, что слонята переедут к саммиту Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани в середине июня. Мэр назвал мероприятия по их перевозки сложной задачей, подобной «войсковой операции».

Слон в Лаосе считается символом силы и процветания, поэтому, подчеркнул Метшин, такой подарок несёт особый смысл и большую ответственность. В казанском зооботсаду для новых обитателей уже есть современный слоновник, где живёт любимец горожан Филимон, ожидающий новых друзей.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит распорядился подарить России двух слонят — Фовин и Намтан. На русский их имена переводятся как «Удача» и «Сахар». Напомним, в прошлом году политик уже дарил двух слонов по случаю 65-летия дипломатических отношений между двумя государствами. Тогда Владимир Путин с улыбкой отметил, что такой подарок обязательно пригодится в хозяйстве, и поблагодарил лаосского лидера за этот жест.