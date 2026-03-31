Россиянка вызвала гнев в Индии, покрасив слона в розовый цвет ради фотографий

Российский фотограф Юлия Бурулёва попала в скандал в Индии — её обвиняют в жестоком обращении с животными после того, как она покрасила слона в розовый цвет для фотосессии. Данную информацию передаёт телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в Джайпуре, который называют «розовым городом» из-за оттенка камня, использованного в местной архитектуре. Вдохновившись колоритом, девушка решила сделать концептуальную съёмку: привела слона и вместе с индийской моделью выкрасила его в розовый цвет — сама натурщица тоже была покрыта краской.

По словам Бурулёвой, для задумки применялся натуральный краситель, безопасный для животного. Однако местные жители возмутились и обвинили фотографа в жестокости, заявив, что нельзя использовать животных ради «эстетики» в соцсетях.

В Индии слон считается священным животным и занимает особое место в религиозной и культурной традиции. В индуизме он ассоциируется с богом Ганешей — покровителем наук и искусств, который изображается с головой слона и, по поверьям, своим единственным бивнем убирает препятствия с пути. В буддизме слон — символ духовного знания и стабильности. Считается также, что герои, святые и правители после смерти перевоплощаются именно в это животное.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали окончательно закрыли последний аттракцион с катанием на слонах — он работал в парке Mason Elephant Park. Решение приняли после неоднократных предупреждений регионального министерства лесного хозяйства, которое требовало запретить подобную деятельность. Теперь Агентство по охране природных ресурсов Бали будет следить за тем, чтобы услуга не возобновилась. Таким образом, остров стал первым регионом Индонезии, полностью отказавшимся от катания на слонах.