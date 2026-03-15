«На вес золота»: Названа причина космических цен на капибар

Капибары стали самыми разрекламированными животными, что привело к увеличению стоимости на них, превысившей два миллиона рублей за одну особь. Об этом рассказал РИА «Новости» владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков.

«Причина большего спроса связана с рекламой, мультфильмами и песенками про капибар. До этого момента капибар никто толком не знал, и относились к ним, как к обычным морским свинкам из Южной Америки», — пояснил он.

Зубков добавил, что капибары легко приручаются, они неприхотливы, очень контактны, поэтому любой зоопарк мечтает обзавестись именно подобными зверями. По его словам, капибары стали «на вес золота» на волне своей популярности, поэтому их разбирают малышами сразу после рождения в каком-либо питомнике. Спрос явно опережает предложение, уверен Зубков.