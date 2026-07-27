«Чип, ошейник и никакой клички»: Как уберечь породистую собаку от похитителей

В России участились случаи хищения породистых собак — преступные группировки с чётким распределением ролей следят за ценными животными, похищают их во время прогулок или прямо из квартир, а затем требуют выкуп или перепродают на чёрном рынке. Чаще всего воруют французских бульдогов, мелких декоративных пород (шпицы, чихуахуа, йорки), а также крупных собак — лабрадоров, хаски и овчарок, сообщает 360.ru.

По словам ветеринарного врача и руководителя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна, основная ответственность за сохранность питомца лежит исключительно на его хозяине. Специалист подчеркнул, что владельцы не должны оставлять животных без присмотра даже на минуту у магазинов или в подъездах.

«Ответственность лежит на нас. Мы должны обеспечить безопасность своего животного даже во время прогулок. Ни на секунду не оставлять без внимания. К сожалению, ситуации бывают разные. Часто случается, что когда дорогих собак воруют у несовершеннолетних на улице. Останавливается машина, отцепляют от поводка и уезжают. Потом либо продажа, либо требования выкупа», — рассказал специалист.

Для защиты питомца эксперты рекомендуют использовать крепкий поводок, не отпускать собаку далеко на прогулке, а также чипировать животное и носить ошейник с контактными данными владельца. При этом кличку указывать не стоит — это облегчает похитителям задачу по приманиванию. Стерилизация снижает коммерческую ценность собаки для теневых заводчиков.

Если питомец пропал, действовать нужно в первые же часы: опросить свидетелей, запросить записи с камер видеонаблюдения, подать заявление в полицию о краже имущества, настроить уведомления на сайтах объявлений и расклеить бумажные плакаты. Вознаграждение стоит обещать только при личном возврате собаки — предоплата за «доставку» почти всегда является мошенничеством.

«На улицах установлены камеры. Легко поднять записи и доказать, что собаку украли, можно даже установить личность вора. Не забывайте и о чипировании, это лишний раз покажет, чьё животное. Если собаку нашёл порядочный человек, он обратится к ветеринарам, или зоозащитникам. Чип в базе, контакты найдут, владельцу позвонят», — посоветовал Даллакян.

Особую опасность представляют так называемые «разведенцы» — нелегальные заводчики, которые содержат животных в антисанитарных условиях, подделывают родословные и продают щенков с генетическими заболеваниями. Даллакян предупредил, что покупка питомца с рук без документов часто оборачивается огромными тратами на ветеринаров.

Ранее зоопсихолог посоветовал оставлять питомца на время отпуска дома с приглашёнными нянями или родственниками, чтобы снизить стресс от незнакомого места, а выбор между визитами и круглосуточным присмотром зависит от характера животного — спокойные питомцы могут оставаться одни, а тревожным требуется постоянное внимание. Он также предупредил, что зоогостиницы следует рассматривать как крайний вариант из-за возможных неподходящих условий.