Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят — музей просит помочь с именами

В Государственном Эрмитаже пополнение: кошка по кличке Графиня принесла потомство. Изначально сотрудники музея заподозрили у питомицы недомогание, но обследование показало, что она готовится стать мамой. В итоге на свет появились шестеро котят: рыжие, чёрные и полосатые. Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо.

Музей объявил конкурс на лучшие имена для новорожденных, а через пару месяцев, после вакцинации, их можно будет забрать в добрые руки.

«Определить пол новорождённых пока не удалось, как и придумать им клички. Предлагайте свои варианты в комментариях», — указано в посте Эрмитажа в Telegram-канале.

Мама и малыши чувствуют себя отлично. Фото © Telegram / Эрмитаж

Когда котята подрастут и пройдут все ветеринарные процедуры, их можно будет забрать домой. Фото © Telegram / Эрмитаж

Напомним, что традиция содержать котов в Эрмитаже берёт начало ещё со времен Елизаветы Петровны, когда животных привезли из Казани для борьбы с грызунами.

Ранее в Эрмитаже после реставрации вновь представили картину Тициана «Святой Себастьян». Посетители могут увидеть обновлённое полотно и материалы о ходе восстановительных работ. Специалисты музея во время реставрации провели исследование произведения и сделали несколько открытий, связанных с техникой и материалами художника. Выяснилось, что в работе использовались редкие пигменты, включая лазурит из бадахшанского месторождения на территории современного Афганистана.