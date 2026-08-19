Блоки и «проклятия» на деньги: Как понять, что неудачи в финансах идут от сглаза

Замечали, что иногда бывает странное ощущение: вроде бы ты стараешься, работаешь, считаешь расходы, отказываешь себе в лишнем, а деньги всё равно долго не задерживаются. Только приходит зарплата или неожиданная выплата — тут же появляется срочный ремонт, ломается техника, возникают незапланированные покупки. А иногда деньги словно исчезают без единой большой причины: небольшие траты складываются в ощутимую сумму — и к концу месяца снова приходится начинать с нуля.

В такие моменты легко задуматься: это просто невезение, недостаток финансовой дисциплины или причина может быть тоньше? В эзотерике для повторяющихся денежных сложностей используют понятия энергетического блока, сглаза или даже денежного проклятия. Такие объяснения не относятся к научно доказанным причинам финансовых проблем, но для многих становятся способом осмыслить тревожное ощущение, будто с деньгами постоянно что-то идёт не так.

При этом совсем не обязательно выбирать между мистикой и здравым смыслом. Можно посмотреть на ситуацию с двух сторон: заметить свои реальные привычки и одновременно прислушаться к собственному ощущению, что именно тебя будто удерживает на одном месте. Как не запутаться и на что обратить внимание, Life.ru рассказала ясновидящая Кажетта.

«Блок» и «сглаз» — в чём разница

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как рассказывает ясновидящая, денежный блок в популярной эзотерической и психологической практике чаще связывают с внутренними установками. Например, ты можешь хотеть большего дохода, но одновременно испытывать неловкость из-за больших сумм, бояться потерять накопленное или считать, что хорошие деньги доступны только тем, кому постоянно приходится тяжело работать. Такие убеждения нередко формируются ещё в детстве и постепенно становятся привычным фоном.

Проще говоря, внутренний блок — это история про твои отношения с деньгами. Он может проявляться как страх просить достойную оплату, привычка обесценивать свой труд или желание поскорее потратить всё полученное, потому что накопления вызывают тревогу. Кажетта Ясновидящая

Сглаз или порча, как продолжает эксперт, в эзотерической традиции понимаются иначе. Это уже внешнее воздействие, которое якобы возникает из-за чужой зависти, злости или сильного негатива. При этом человек может не знать о таком воздействии и не связывать перемены с конкретным событием.

«Важный момент — не принимать эти понятия за установленный диагноз. Эзотерические трактовки могут помогать тебе описать свои ощущения, но финансовые проблемы имеют и вполне земные причины», — подчёркивает Кажетта. Поэтому полезнее воспринимать идею энергетического блока как повод остановиться и посмотреть, что происходит в твоей жизни на самом деле.

Признаки, что стоит присмотреться к своей энергетике

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иногда повторяющийся сценарий действительно ощущается необычно. Это не доказывает существование сглаза, но может стать сигналом внимательнее посмотреть на ситуацию. Например, деньги начинают регулярно исчезать через мелкие, но неприятные происшествия: что-то теряется, внезапно портится, приходится срочно покупать замену. Каждая история по отдельности может быть обычной случайностью, но их повторение начинает раздражать и создавать ощущение замкнутого круга.

Ещё один знакомый сценарий — крупная сумма приходит и почти сразу уходит на непредвиденные расходы. Ты рассчитывала сохранить часть денег, но внезапно появляются траты, которые нельзя было отложить. После этого снова приходится собирать бюджет буквально с нуля. Кажетта Ясновидящая

Иногда проблема выглядит иначе: вы очень много работаете, повышаете квалификацию, берёте дополнительные задачи, но результат никак не соответствует усилиям. Доход растёт медленно или застывает на одном уровне, хотя объективных причин для такого потолка вроде бы нет.

Отдельно стоит обратить внимание на резкий перелом. Например, как поясняет ясновидящая, раньше финансовые дела шли достаточно спокойно, а после определённого конфликта, увольнения, расставания или другого эмоционального события будто включился затяжной период неудач. «Связь между событиями ещё не означает мистическую причину, но помогает понять, с какого момента всё изменилось», — подчёркивает эксперт.

Наконец, иногда появляется ощущение невидимой стены именно в денежной сфере. В других областях жизнь развивается нормально: отношения, дружба, творчество, бытовые дела идут своим чередом, а при попытке улучшить финансовую сторону всё время возникает внутреннее сопротивление. Все эти признаки лучше воспринимать не как подтверждение сглаза, а как повод присмотреться. Иногда уже само наблюдение за повторяющимися сценариями помогает обнаружить закономерность.

Что часто путают со сглазом

Сглаз и порча — как отличить и почему их путают? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Со слов эксперта, самая частая причина ощущения финансового застоя куда прозаичнее — это лишь отсутствие понятной системы. Когда расходы не записываются, покупки совершаются на эмоциях, а обязательные платежи существуют только в памяти, деньги действительно могут исчезать очень быстро. «Похожий эффект даёт и страх говорить о зарплате. Вы можете годами выполнять больше обязанностей, но не просить повышения, потому что неудобно показаться слишком требовательной. В результате кажется, будто деньги не идут к тебе, хотя проблема находится в конкретном решении, которое страшно принять», — говорит Life.ru Кажетта.

Ещё один распространённый сценарий — привычка занимать или тратить под влиянием эмоций. Сложный день закончился, хочется порадовать себя; знакомая попросила помочь, и неудобно отказать; появилась привлекательная покупка, которую хочется сделать прямо сейчас. Несколько таких решений легко создают ощущение постоянной нехватки. «То же касается избегания планирования. Когда смотреть на цифры неприятно, очень хочется отложить это на потом. Но чем дольше бюджет остается туманным, тем сильнее кажется, что деньгами управляет какая-то внешняя сила», — напоминает Кажетта.

Поэтому перед тем, как искать мистическую причину, стоит задать себе несколько простых вопросов: знаю ли я, куда уходит большая часть денег? Есть ли у меня финансовая подушка? Не избегаю ли я разговоров о доходе? Не принимаю ли важные денежные решения в состоянии тревоги или усталости? Иногда ответы оказываются куда полезнее любой эзотерической диагностики.

Мягкие практики для восстановления денежного потока

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кажетта также поделилась с Life.ru небольшими ритуалами, чтобы переключиться, навести порядок и почувствовать больше контроля. Главное — воспринимать их именно как поддерживающие практики, а не как замену реальным действиям.

Начать можно с энергетической уборки пространства. Разберите место, где лежат кошелёк, документы, банковские карты и другие финансовые вещи. Выбросите старые чеки, ненужные бумажки, приведите в порядок ящик или полку. В эзотерике такой жест часто воспринимают как освобождение пространства для нового, а в обычной жизни он просто снижает визуальный хаос. Кажетта Ясновидящая

Также полезно устроить маленькую уборку и в самом кошельке. Ясновидящая советует оставить только нужные карты и документы, а потом аккуратно разложить наличные. «Можно мысленно поблагодарить деньги за то, что они уже пришли в жизнь, и за то, что помогли закрыть важные потребности. Такой ритуал не меняет финансовые законы мира, но способен изменить собственное отношение к деньгам — с тревожного на более спокойное», — делится с нами эксперт.

Отдельное место занимает работа с ограничивающими убеждениями. Попробуйте заметить фразы, которые автоматически возникают в голове по типу «деньги даются только тяжёлым трудом», «большие суммы опасны», «богатство портит людей» или «мне всё равно никогда не накопить». Не нужно заставлять себя немедленно верить в обратное. Но, как уверена ясновидящая, достаточно проверить, действительно ли каждая из этих мыслей является фактом.

Хорошо работают и простые практики заземления: прогулка без телефона, спокойное дыхание, уборка дома, несколько минут тишины. Когда тревога снижается, гораздо проще принимать взвешенные решения и не чувствовать, будто финансовая ситуация полностью вышла из-под контроля. Кажетта Ясновидящая

И, конечно, самый полезный ритуал, по мнению эзотерика, — соединять символические действия с реальными. Навести порядок в кошельке и одновременно проверить подписки. Поблагодарить деньги и одновременно составить список обязательных расходов. Поработать с убеждениями и одновременно узнать, сколько на самом деле стоит твой труд на рынке.

Когда стоит просто остановиться и посмотреть на себя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кажетта сразу говорит: «Не каждая полоса финансовых неудач требует мистического объяснения. Иногда жизнь действительно подбрасывает несколько неприятностей подряд и мозгу хочется связать их в одну понятную историю». Но даже в этом случае ощущение денежного тупика заслуживает внимания.

Относиться к сглазу или порче можно по-разному — верить или оставаться скептиком. Но гораздо важнее заметить, а что в вашей жизни повторяется. Где деньги утекают? В какой момент становится тревожно? Что ты делаешь автоматически? Какие решения откладываешь? Что изменилось перед тем, как привычный финансовый сценарий начал давать сбой?

Иногда за ощущением невидимой стены действительно стоит старое убеждение. Иногда — хаотичный бюджет, усталость или страх попросить больше. А иногда помогает просто навести порядок вокруг себя и вернуть ощущение опоры. Кажетта Ясновидящая

Помните, деньги не должны быть источником постоянного напряжения. Чем спокойнее вы смотрите на свои привычки, чувства и решения, тем легче отделите случайность от повторяющегося сценария. А ранее Life.ru рассказывал про 5 мест в России, которые выглядят как с другой планеты, и 5 фактов, в которые сложно поверить.