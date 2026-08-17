Life.ru рассказывает, как москвичка создала «плюшбольницу» и спасает игрушки, которым за 50 лет Оглавление «Вот таким я тебя и помню»: как одна женщина научилась возвращать людям детство От IT-аналитика к доктору плюшевых пациентов Первый пациент «плюшбольницы» Главное — не уничтожить историю Медведь Федя, которого ждали 80 лет Почему мужчины тоже хранят плюшевых друзей Операция длиною в неделю Вторая жизнь старых игрушек Не просто ремонт: почему старую игрушку нельзя «сделать лучше» В коллекции Дарины — медведи из СССР и игрушка за 50 тысяч рублей Старая игрушка может быть опасной: почему винтаж нужно проверять Почему «плюшбольница» стала настоящей больницей для воспоминаний «Главное — не испортить чужое детство» 37-летняя Дарина Файзуллаева из Москвы создала «плюшбольницу», где лечат не просто старых медведей и зайцев, а память их владельцев. Некоторые игрушки возвращаются к хозяевам спустя десятилетия, рассказала она LIFE. 17 августа, 13:30 5435 5435 Обложка © Из личного архива Дарины Файзуллаевой, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushbolnica

В её мастерской нет привычного для ремонта списка услуг: заменить, зашить, обновить. Здесь стараются сделать почти невозможное — вернуть игрушке тот самый вид, который остался в памяти человека. Не новый медведь из магазина, не аккуратная копия старого зайца, а именно тот самый друг из детства: с потёртым носом, неровным швом, выцветшей шерстью и следами десятков объятий. Дарина Файзуллаева называет своё место работы «плюшбольницей». Здесь у каждого пациента есть история болезни, а у каждого хозяина — причина, почему он спустя 20, 30 или даже 50 лет решил найти свою игрушку и снова взять её в руки.

«Вот таким я тебя и помню»: как одна женщина научилась возвращать людям детство

На самом деле простые игрушки, которые просто лежат дома и не вызывают никаких эмоций, никто не понесёт на реставрацию. Несут что-то дорогое, памятное. Дарина Файзуллаева Героиня Life.ru

За несколько лет через её руки прошли советские медведи, старые зайцы, игрушки немецких производителей, семейные реликвии и плюшевые друзья, которых владельцы хранили всю жизнь. Иногда реставрация занимает несколько дней, иногда больше недели. Но почти всегда результат одинаковый — человек получает не просто восстановленную вещь, а кусочек прошлого.

От IT-аналитика к доктору плюшевых пациентов

Фото © Из личного архива Дарины Файзуллаевой

Сегодня Дарине 37 лет. Она родилась в Сыктывкаре, а последние 17 лет живёт в Москве. Её путь к реставрации игрушек оказался совсем не прямым. В детстве творчество было постоянной частью её жизни: она окончила художественное отделение Гимназии искусств при Главе Республики Коми. Однако профессиональная дорога пошла в другую сторону. Сначала было техническое образование, затем диплом зоопсихолога, а потом почти 15 лет работы в IT. Последние пять лет перед новым этапом жизни Дарина работала системным аналитиком. Но даже среди таблиц, программ и рабочих задач она не переставала делать что-то руками.

«Чем бы я ни занималась, творчество всегда оставалось рядом. Я рисовала, шила, мастерила, реставрировала, делала ремонт, создавала что-то своими руками при любой возможности. Друзья и коллеги давно привыкли, что с любой творческой задачей можно прийти ко мне», — вспоминает она. К девушке обращались, когда нужно было сделать школьную поделку, сшить костюм для детского утренника, расписать одежду или придумать необычный подарок. Но с игрушками всё произошло неожиданно.

Первый пациент «плюшбольницы»

Фото © Из личного архива Дарины Файзуллаевой

Больше семи лет назад знакомая принесла Дарине старую игрушку своей дочери. Мишка был сильно потрёпан, и другие мастера предлагали самый простой вариант — сделать нового, похожего. Но для семьи это был не просто предмет, это был именно «тот самый» медведь: с ним ребёнок вырос, его обнимали перед сном, брали с собой в поездки, делились секретами. Новый мишка, каким бы красивым он ни был, уже не мог заменить старого. Дарина решила попробовать сохранить игрушку.

«Мне захотелось попробовать оставить именно эту игрушку. Я долго подбирала материалы, искала решения, экспериментировала — и всё получилось», — рассказывает она. Этот первый опыт оказался настолько увлекательным, что обычное хобби постепенно стало отдельным делом. Дарина начала изучать материалы, искать старые игрушки для практики, разбираться в технологиях восстановления. Она покупала винтажные экземпляры, работала с теми, которые отдавали знакомые, и постепенно поняла: реставрация игрушек — это не просто ремонт.

Главное — не уничтожить историю

Очень многие думают: ну что там — достать набивку, постирать, набить заново. Но реставрация — это совсем другое. Нужно понимать, где можно что-то менять, а где нельзя трогать вообще. Когда держишь в руках чужую память, чужое детство, очень важно ничего не испортить. Дарина Файзуллаева Героиня Life.ru

В коллекции Дарины сегодня 18 игрушек. Среди них есть редкие советские экземпляры, старинные мишки, коллекционные игрушки немецких брендов. Самый дорогой мишка в её собрании — игрушка немецкой компании Steiff. Его стоимость оценивается примерно в 40–50 тысяч рублей. Это лимитированный экземпляр с номерным сертификатом, который со временем может стать ещё ценнее. Но сама Дарина признаётся: цена почти никогда не определяет настоящую ценность игрушки — для неё важнее история.

«Самые ценные игрушки — те, которых искренне любят. Это может быть дорогой медведь из немецкого мохера или игрушка из автомата. По разным причинам у обоих есть все шансы стать любимой игрушкой на всю жизнь», — говорит она.

Фото © Из личного архива Дарины Файзуллаевой

Иногда именно самые простые вещи оказываются самыми важными: старый зайчик с потёртым ухом, медведь с зашитой лапой или игрушка, которую когда-то чинила бабушка, — все эти несовершенства становятся частью характера. «Кривой фабричный шов, пуговица вместо носа, заплатка, которую поставила бабушка, — это то, что делает мишку уникальным и любимым. Моя задача не сделать красивого нового медведя, а сделать его таким, каким его помнит человек», — объясняет Дарина.

Медведь Федя, которого ждали 80 лет

Самые сложные и вместе с тем самые важные заказы для Дарины — не те, где нужно работать с редкой коллекционной игрушкой. Чаще всего настоящая ценность скрывается в обычном советском медведе, которого когда-то подарили ребёнку родители. Однажды к ней обратились с просьбой восстановить старого мишку для пожилого мужчины. Медведя звали Федя. Игрушка принадлежала ему с детства. Когда-то давно её подарила мама — и спустя десятилетия этот медведь остался единственной материальной памятью о ней.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushbolnica

Федя был в тяжёлом состоянии. За десятилетия игрушку много раз перешивали, она потеряла первоначальный вид, ткань сильно износилась, внутри накопились следы времени. Но для реставратора это была не просто старая вещь, это был чей-то детский мир. Дарина старалась сделать работу как можно быстрее. Мужчина звонил ей почти каждый день и спрашивал, как чувствует себя его Федя. В итоге реставрация заняла всего четыре дня. Когда игрушку вернули владельцу, произошло то, ради чего Дарина и занимается этим делом. Пожилой мужчина взял медведя в руки, прижал к себе и расплакался: «Вот таким я тебя и помню! Вот таким мама мне его и подарила!» — сказал он. В этот момент рядом стояли он, его внук и Дарина — и плакали все.

Встреча с владельцем особенно запомнилась Дарине особенно: «Сначала мне было очень неловко. Я видела, как передо мной стоит мужчина сильно старше 80 лет. Он очень хочет, чтобы его мишку восстановили, но как будто не готов его отдать даже на пару дней. Потому что это был подарок его мамы, единственная память о ней». После этой встречи мастер окончательно поняла: она занимается не обычным ремонтом игрушек, а возвращает людям утраченную часть собственной истории.

Почему мужчины тоже хранят плюшевых друзей

Существует стереотип, что старые игрушки особенно дороги женщинам и детям. Но практика Дарины полностью его разрушает. Среди её клиентов много мужчин. Им 40, 50, 60 и даже 70 лет. Они работают в самых разных сферах, выглядят совершенно по-разному, но объединяет их одно — где-то на даче, в шкафу или на антресолях они однажды находят игрушку из детства. А вместе с ней возвращаются воспоминания.

По её словам, иногда за реставрацией приходят люди, от которых меньше всего ожидаешь такой привязанности к плюшевой игрушке. Например, взрослый мужчина может приехать на мотоцикле и осторожно достать из пакета старого игрушечного пса, которого ему подарили сорок лет назад. И для него это вовсе не выглядит странным, потому что речь идёт не о плюше, а о человеке, которым он был когда-то. Даже муж Дарины, наблюдая за её работой, однажды признался, что пожалел, что у него не сохранилось ни одной любимой игрушки из детства. «Ностальгия — штука вирусная», — смеётся она.

Операция длиною в неделю





В среднем полная реставрация занимает около 7–10 дней. Но точного срока нет: каждая игрушка приходит со своим «диагнозом». Одну достаточно аккуратно привести в порядок, другой требуется практически полное восстановление. Иногда Дарина одновременно работает сразу с несколькими пациентами: нужно время на подбор материалов, поиск решений, изучение особенностей конкретной игрушки.

Особенно быстро она старается возвращать детские игрушки, которые принадлежат маленьким владельцам, потому что дети переживают разлуку сильнее взрослых. «Малыши очень ждут свои игрушки. Они иногда рисуют их и передают мне рисунки через родителей, спрашивают, как там их друг», — рассказывает мастер. В этом, по словам Дарины, есть особая трогательность. Ребёнок не воспринимает игрушку как вещь, для него это настоящий персонаж. И взрослые, которые спустя десятилетия приходят с медведями из прошлого, на самом деле чувствуют то же самое.

Вторая жизнь старых игрушек

За годы работы Дарина увидела десятки историй, когда игрушка буквально возвращала человеку эмоции, которые казались забытыми. После реставрации владельцы часто говорят одну и ту же фразу: «Она стала такой, как в тот день, когда мне её подарили». Именно этот момент для мастера остаётся главным. Не сложность работы, не редкость игрушки и даже не её стоимость. «Больше всего меня вдохновляет возможность увидеть эмоции людей, которые получили друга детства назад — чистого, красивого и такого родного», — говорит Дарина.

Иногда человек не сохраняет свою детскую игрушку, но спустя годы начинает искать похожую. Он покупает старого медведя на барахолке или через Интернет, приносит его в «плюшбольницу» и просит изменить детали так, чтобы он стал похож на того, кто когда-то был рядом. Это уже не реставрация конкретной вещи, это попытка встретиться с прошлым. «Это как встреча с дорогим другом после 30 лет разлуки», — говорит Дарина.

Не просто ремонт: почему старую игрушку нельзя «сделать лучше»

Фото © Из личного архива Дарины Файзуллаевой

В реставрации винтажных игрушек есть один главный принцип: не переписать историю, а сохранить её. Дарина признаётся, что начинающие мастера часто совершают одну и ту же ошибку — пытаются превратить старую игрушку в новую. Но именно это может уничтожить её настоящую ценность. У старого медведя может быть неровный шов, который когда-то оставила бабушка. У зайца — выцветшее ухо, потому что ребёнок годами гладил именно это место. У игрушки может быть пуговица вместо носа или небольшая заплатка, которую кто-то сделал десятилетия назад. Для владельца это не недостатки, а часть воспоминаний.

«Главная цель — не сделать красивого медведя, а сделать медведя таким, каким его помнит заказчик. Кривой фабричный шов, пуговица вместо носа, заплатка, которую поставила бабушка, — именно это делает игрушку уникальной и любимой. Все эти нюансы я стараюсь максимально сохранить, законсервировать, а не изменить», — объясняет Дарина.

Фото © Из личного архива Дарины Файзуллаевой

«Если состояние игрушки совсем плохое, я всегда прошу фотографии и подробный рассказ о ней. Часто именно по ранним фото можно восстановить её максимально похожей на ту, какой она была», — объясняет Дарина. При этом некоторые следы прошлого она старается сохранить. Потёртости, старые заплатки, небольшие неровности — это не дефекты, это история, и иногда именно эти детали делают игрушку настоящей.

Поэтому каждая работа начинается не с иголки и нитки. Сначала мастер изучает историю: кто владел игрушкой? Когда её подарили? Какие детали должны остаться? Что можно восстановить, а что лучше оставить таким, каким оно было? Иногда фотографии из детства оказываются важнее самой игрушки. Они помогают понять, какой её запомнил человек. Ведь память работает не как каталог с идеальными изображениями — мы запоминаем не новую вещь из магазина, а ту, которую обнимали ночью, брали с собой в поездки, сажали рядом за столом и укладывали спать.

В коллекции Дарины — медведи из СССР и игрушка за 50 тысяч рублей

Помимо реставрации у Дарины постепенно появилось ещё одно увлечение — коллекционирование. Причём произошло это совершенно случайно. Однажды она приехала на известный петербургский блошиный рынок «Уделка» в поисках материала для восстановления редкой игрушки 1970-х годов. Ей нужен был старый плюш, который невозможно было заменить современным. И среди вещей она увидела медведя — он был сделан из такого же материала, который был нужен ей для работы. План был простой: купить игрушку и использовать ткань как «донора».

Но дома всё пошло не по плану. Когда Дарина развернула покупку, она увидела на морде медведя старое пятно. Кто-то когда-то кормил его с ложечки, кто-то любил его настолько, что следы этой любви остались спустя десятилетия. «Ну как я его сейчас пущу на запчасти? Его же кто-то любил, какой-то малыш обнимал. Я его отреставрировала и оставила себе. А плюш для реставрации потом нашла отдельно», — вспоминает Дарина.

Сейчас в её личной коллекции 18 игрушек. Среди них редкие советские медведи 1940–1950-х годов, коллекционные экземпляры немецких брендов Steiff и Hermann, корейская коала 1978 года, а также советские ватные игрушки. Особое место занимают новогодние персонажи — Деды Морозы и Снегурочки. По словам Дарины, сейчас такие игрушки снова становятся популярными: молодые коллекционеры активно ищут советский декор и винтажные вещи на барахолках. Самый дорогой экземпляр в её коллекции — это подарок мужа: медведь немецкой компании Steiff. Это лимитированная версия с номерным сертификатом, стоимость которой оценивается примерно в 40–50 тысяч рублей. «Этот мишка — любовь с первого взгляда», — признаётся Дарина.

Старая игрушка может быть опасной: почему винтаж нужно проверять

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushbolnica

Несмотря на любовь к старым игрушкам, Дарина предупреждает: далеко не каждый найденный на чердаке или барахолке плюшевый медведь безопасен. За десятилетия внутри игрушки могут накопиться пыль, загрязнения и даже плесень. Особенно опасны экземпляры, которые хранились во влажных помещениях. Поэтому коллекционирование винтажа требует не только любви к истории, но и знаний.

Старая игрушка — это не всегда винтаж и ностальгия. Иногда это плесень внутри и потенциальная астма. Нужно научиться определять состояние игрушки, знать, как правильно её обработать и сделать безопасной. Дарина Файзуллаева Героиня Life.ru

У самой мастерицы есть целый набор средств для обработки: от специальных составов до кварцевой лампы. А игрушки с чёрной плесенью она вообще не принимает в работу. В таком случае речь идёт уже не о реставрации, а о безопасности человека.

Почему «плюшбольница» стала настоящей больницей для воспоминаний

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushbolnica

Но почему именно «плюшбольница»? Название своего проекта Дарина придумала совершенно случайно. Однажды знакомые попросили её помочь с игрушкой маленького ребёнка. Мальчик категорически не хотел отдавать своего мишку даже на время. Тогда родители объяснили ему: игрушке нужно лечение, её надо отвезти в больницу к доктору. А Дарина должна была сыграть роль врача. Ребёнок принёс мишку, завёрнутого в одеяло, игрушку «приняли на лечение» — и в этот момент появилось название.

«Я подумала: ведь действительно у меня настоящая больница для плюшевых пациентов. Название пришло само», — рассказывает Дарина. С тех пор её мастерская стала местом, куда приезжают не просто за ремонтом, а приходят за встречей с прошлым. Кто-то приносит медведя, которого давно потерял и случайно нашёл похожего, кто-то достаёт из шкафа игрушку родителей, кто-то хочет сохранить память о человеке, которого уже нет. И каждый раз за старой тканью, выцветшим мехом и потёртыми глазами игрушки скрывается чья-то личная история.

«Главное — не испортить чужое детство»

Дарина считает, что реставрация игрушек требует не только технических навыков. Нужно уметь остановиться и понять, где заканчивается ремонт и начинается вмешательство в чужую память. Поэтому она советует начинающим мастерам сначала изучить теорию и только потом брать в руки старые игрушки. «Реставрация игрушки — это не просто вытащить набивку, постирать и набить новой. Нужно научиться определять, где такой метод допустим, а где можно сделать только сухую чистку», — объясняет она. Ведь иногда одна ошибка может уничтожить вещь, которую семья хранила десятилетиями. Именно поэтому для Дарины каждая игрушка — это ответственность. «Когда в руках держишь чужую память, чужое детство, важно ничего не испортить», — говорит мастер.

Сегодня её «плюшбольница» продолжает принимать пациентов. Одни приходят с потрёпанными советскими медведями, другие — с игрушками, которым всего несколько лет, но история у всех одна: кто-то когда-то очень любил эту игрушку и спустя годы хочет снова взять её в руки такой, какой она была в тот самый первый день.

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