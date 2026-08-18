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18 августа, 05:00

5 мест в России, которые выглядят как с другой планеты, и 5 фактов, в которые сложно поверить

Оглавление
Где находится самая северная точка России
Какой город России самый холодный
Где в России солнце не садится неделями
Почему на картах Россия выглядит больше, чем на глобусе
Самые необычные границы России

Мыс в 900 км от полюса, город, где термометр скачет на 106 градусов, и солнце, которое не заходит два месяца подряд, — географию России сложно уместить в голове. Life.ru собрал пять фактов о родной стране, которые удивят даже отличников по географии!

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

18 августа в России отмечают День географа: праздник совсем молодой, его учредили только в 2020 году. Дата выбрана неслучайно: именно 18 августа 1845 года Николай I утвердил создание Русского географического общества. Повод отличный: страна у нас настолько огромная, что собственную территорию многие знают хуже далёких курортов. Мы решили исправить эту несправедливость и собрали пять фактов о России, в которые сложно поверить с первого раза.

Где находится самая северная точка России

Мыс Флигели — самая северная точка России на острове Рудольфа. Фото © Wikipedia / Ansgar Walk

Мыс Флигели — самая северная точка России на острове Рудольфа. Фото © Wikipedia / Ansgar Walk

На самом краю света, куда добраться сложнее, чем до многих зарубежных стран, расположен мыс Флигели. Он находится на острове Рудольфа, самом северном в архипелаге Земля Франца-Иосифа, в Архангельской области. До Северного полюса отсюда всего около 900 километров: совсем небольшое расстояние по арктическим меркам. Вокруг только скалы, вечные льды и ледяная пустота Северного Ледовитого океана: постоянного населения на мысе сейчас нет.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа: путь до Северного полюса — 900 км. Фото © Wikipedia / Николай Гернет

Архипелаг Земля Франца-Иосифа: путь до Северного полюса — 900 км. Фото © Wikipedia / Николай Гернет

Мыс открыла в 1874 году австро-венгерская экспедиция Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта, а назвали его в честь картографа Августа фон Флигели. В 2003 году здесь установили деревянный крест весом 300 килограммов в память о полярниках, которые погибли во время арктических экспедиций. Кстати, расстояние сегодня решает далеко не только маршрут полярной экспедиции: современная молодёжь и вовсе ищет вторую половинку не дальше пары станций метро от собственного дома.

Какой город России самый холодный

Верхоянск и рекордный температурный диапазон в 106 градусов. Фото © Wikipedia / Becker0804

Верхоянск и рекордный температурный диапазон в 106 градусов. Фото © Wikipedia / Becker0804

Титул самого холодного города планеты обычно достаётся якутскому Верхоянску, хотя официально это лишь один из претендентов на звание полюса холода, а не бесспорный рекордсмен. Зимой 1892 года термометр здесь показал около -67,7 градуса, а летом 2020 года уже были +38: признанный максимум для широт севернее полярного круга. Размах между значениями — около 106 градусов, и Гиннесс называет его крупнейшим температурным диапазоном для одной точки Земли.

Самый холодный город России: зима минус 67, лето плюс 38. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Piu_Piu

Самый холодный город России: зима минус 67, лето плюс 38. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Piu_Piu

Соседнее село Оймякон формально городом не считается, но в спорах о полюсе холода участвует наравне с Верхоянском: местным метеостанциям иногда приписывают температуру около -71 градуса, хотя официально подтверждённые данные ниже -68 и вызывают споры. Есть и настоящий город-рекордсмен среди крупных населённых пунктов: Якутск, столица Якутии на вечной мерзлоте. Официальный минимум здесь составил -64,4 градуса, а летом столбик термометра поднимается выше 30 градусов тепла.

Где в России солнце не садится неделями

Полярный день в Мурманске: солнце не заходит 62 суток подряд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Полярный день в Мурманске: солнце не заходит 62 суток подряд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Полярный день — не сказка, а обычное летнее явление для десятков российских городов за Северным полярным кругом, от Кольского полуострова до Чукотки. В Мурманске в 2026 году солнце не заходило за горизонт с 22 мая по 22 июля включительно: в течение 62 суток подряд, без единого настоящего заката. Жители привыкли завешивать окна плотными шторами, чтобы вообще заснуть, а туристы специально приезжают в город ради знаменитого полуночного солнца.

Норильск и полярный день за Северным полярным кругом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IIbIXAPb

Норильск и полярный день за Северным полярным кругом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IIbIXAPb

Ещё дольше полярный день длится в Норильске: там солнце не садится примерно с 20 мая по 24 июля, то есть около 66 суток подряд, на несколько дней дольше, чем в Мурманске. Крупнейшим городом мира за Северным полярным кругом остаётся сам Мурманск, а Норильск идёт следом и занимает по этому показателю второе место. Обратная сторона такого лета — полярная ночь: с конца ноября она длится около полутора месяцев, солнце не поднимается над горизонтом, даже в дневные часы там сохраняются сумерки.

Почему на картах Россия выглядит больше, чем на глобусе

Проекция Меркатора и искажение размеров России на карте. Фото © Wikipedia / Jakub Nowosad

Проекция Меркатора и искажение размеров России на карте. Фото © Wikipedia / Jakub Nowosad

Почему на картах Россия выглядит больше, чем на глобусе? Виновата не пропаганда, а простая математика. Одна из самых узнаваемых карт мира построена по проекции Меркатора: её придумали ещё в XVI веке специально для моряков, а её разновидность Web Mercator до сих пор используется в большинстве онлайн-карт и навигаторов. Проекция хорошо сохраняет углы и удобна для прокладки прямых курсов, зато сильно искажает реальные площади территорий ближе к полюсам планеты.

Почему Гренландия и Россия кажутся больше на карте мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Laura Reyero

Почему Гренландия и Россия кажутся больше на карте мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Laura Reyero

Из-за этого на школьных картах крошечная Гренландия кажется размером почти с Южную Америку, хотя на самом деле она в восемь раз меньше этого материка. С Россией эффект тоже хорошо заметен: на карте страна выглядит непропорционально огромной, хотя в реальности её площадь превышает территорию США лишь в 1,7 раза, а Австралии — в 2,2 раза. Другое дело, что и без всяких картографических искажений Россия остаётся крупнейшей страной планеты, и тут спорить действительно не с чем никому.

Самые необычные границы России

Берингов пролив: граница России и США всего в 4 километра. Фото © Wikipedia / NASA

Берингов пролив: граница России и США всего в 4 километра. Фото © Wikipedia / NASA

Мало кто помнит, что Россия официально граничит с Соединёнными Штатами Америки. Морская граница проходит по Берингову проливу между островом Ратманова и американским островом Крузенштерна, а минимальное расстояние между ними всего около четырёх километров по прямой. Здесь же проходит международная линия перемены дат, поэтому разница местного времени между островами может доходить до 21 часа — соседи буквально живут в разных сутках.

Сколько стран граничит с Россией и где проходят её рекордные границы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Viewer

Сколько стран граничит с Россией и где проходят её рекордные границы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Viewer

Сухопутную границу Россия имеет с 14 государствами, а с морскими соседями — до 16. Учитывая Абхазию и Южную Осетию, которые Россия признаёт независимыми, получается привычная цифра 18, хотя по числу сухопутных соседей Россия делит первое место с Китаем. Самая длинная граница — с Казахстаном, свыше 7500 километров, короткая — с Северной Кореей, чуть более 17 километров. История других континентов не такая уж далёкая: падение Теночтитлана 505 лет назад до сих пор влияет на политику целого континента.

Не дали визу? Не беда! Эти 6 мировых достопримечательностей переоценены и давно только разочаровывают туристов
Не дали визу? Не беда! Эти 6 мировых достопримечательностей переоценены и давно только разочаровывают туристов

География России умеет удивлять даже тех, кто уверен, что видел на карте страны всё. Мыс на краю Арктики, город с диапазоном температур почти в сто шесть градусов и полярное солнце, которое месяцами не заходит, — часть одной территории. День географа — подходящий повод вспомнить, что дома есть где исследовать. Не обязательно лететь за тридевять земель за впечатлениями: иногда достаточно открыть атлас своей страны. Любителям путешествий стоит взять на заметку выставку Терракотовой армии в Москве.

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Сергей Трофимов
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