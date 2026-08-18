5 мест в России, которые выглядят как с другой планеты, и 5 фактов, в которые сложно поверить

18 августа в России отмечают День географа: праздник совсем молодой, его учредили только в 2020 году. Дата выбрана неслучайно: именно 18 августа 1845 года Николай I утвердил создание Русского географического общества. Повод отличный: страна у нас настолько огромная, что собственную территорию многие знают хуже далёких курортов. Мы решили исправить эту несправедливость и собрали пять фактов о России, в которые сложно поверить с первого раза.

Где находится самая северная точка России

Мыс Флигели — самая северная точка России на острове Рудольфа. Фото © Wikipedia / Ansgar Walk

На самом краю света, куда добраться сложнее, чем до многих зарубежных стран, расположен мыс Флигели. Он находится на острове Рудольфа, самом северном в архипелаге Земля Франца-Иосифа, в Архангельской области. До Северного полюса отсюда всего около 900 километров: совсем небольшое расстояние по арктическим меркам. Вокруг только скалы, вечные льды и ледяная пустота Северного Ледовитого океана: постоянного населения на мысе сейчас нет.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа: путь до Северного полюса — 900 км. Фото © Wikipedia / Николай Гернет

Мыс открыла в 1874 году австро-венгерская экспедиция Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта, а назвали его в честь картографа Августа фон Флигели. В 2003 году здесь установили деревянный крест весом 300 килограммов в память о полярниках, которые погибли во время арктических экспедиций. Кстати, расстояние сегодня решает далеко не только маршрут полярной экспедиции: современная молодёжь и вовсе ищет вторую половинку не дальше пары станций метро от собственного дома.

Какой город России самый холодный

Верхоянск и рекордный температурный диапазон в 106 градусов. Фото © Wikipedia / Becker0804

Титул самого холодного города планеты обычно достаётся якутскому Верхоянску, хотя официально это лишь один из претендентов на звание полюса холода, а не бесспорный рекордсмен. Зимой 1892 года термометр здесь показал около -67,7 градуса, а летом 2020 года уже были +38: признанный максимум для широт севернее полярного круга. Размах между значениями — около 106 градусов, и Гиннесс называет его крупнейшим температурным диапазоном для одной точки Земли.

Самый холодный город России: зима минус 67, лето плюс 38. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Piu_Piu

Соседнее село Оймякон формально городом не считается, но в спорах о полюсе холода участвует наравне с Верхоянском: местным метеостанциям иногда приписывают температуру около -71 градуса, хотя официально подтверждённые данные ниже -68 и вызывают споры. Есть и настоящий город-рекордсмен среди крупных населённых пунктов: Якутск, столица Якутии на вечной мерзлоте. Официальный минимум здесь составил -64,4 градуса, а летом столбик термометра поднимается выше 30 градусов тепла.

Где в России солнце не садится неделями

Полярный день в Мурманске: солнце не заходит 62 суток подряд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Полярный день — не сказка, а обычное летнее явление для десятков российских городов за Северным полярным кругом, от Кольского полуострова до Чукотки. В Мурманске в 2026 году солнце не заходило за горизонт с 22 мая по 22 июля включительно: в течение 62 суток подряд, без единого настоящего заката. Жители привыкли завешивать окна плотными шторами, чтобы вообще заснуть, а туристы специально приезжают в город ради знаменитого полуночного солнца.

Норильск и полярный день за Северным полярным кругом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IIbIXAPb

Ещё дольше полярный день длится в Норильске: там солнце не садится примерно с 20 мая по 24 июля, то есть около 66 суток подряд, на несколько дней дольше, чем в Мурманске. Крупнейшим городом мира за Северным полярным кругом остаётся сам Мурманск, а Норильск идёт следом и занимает по этому показателю второе место. Обратная сторона такого лета — полярная ночь: с конца ноября она длится около полутора месяцев, солнце не поднимается над горизонтом, даже в дневные часы там сохраняются сумерки.

Почему на картах Россия выглядит больше, чем на глобусе

Проекция Меркатора и искажение размеров России на карте. Фото © Wikipedia / Jakub Nowosad

Почему на картах Россия выглядит больше, чем на глобусе? Виновата не пропаганда, а простая математика. Одна из самых узнаваемых карт мира построена по проекции Меркатора: её придумали ещё в XVI веке специально для моряков, а её разновидность Web Mercator до сих пор используется в большинстве онлайн-карт и навигаторов. Проекция хорошо сохраняет углы и удобна для прокладки прямых курсов, зато сильно искажает реальные площади территорий ближе к полюсам планеты.

Почему Гренландия и Россия кажутся больше на карте мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Laura Reyero

Из-за этого на школьных картах крошечная Гренландия кажется размером почти с Южную Америку, хотя на самом деле она в восемь раз меньше этого материка. С Россией эффект тоже хорошо заметен: на карте страна выглядит непропорционально огромной, хотя в реальности её площадь превышает территорию США лишь в 1,7 раза, а Австралии — в 2,2 раза. Другое дело, что и без всяких картографических искажений Россия остаётся крупнейшей страной планеты, и тут спорить действительно не с чем никому.

Самые необычные границы России

Берингов пролив: граница России и США всего в 4 километра. Фото © Wikipedia / NASA

Мало кто помнит, что Россия официально граничит с Соединёнными Штатами Америки. Морская граница проходит по Берингову проливу между островом Ратманова и американским островом Крузенштерна, а минимальное расстояние между ними всего около четырёх километров по прямой. Здесь же проходит международная линия перемены дат, поэтому разница местного времени между островами может доходить до 21 часа — соседи буквально живут в разных сутках.

Сколько стран граничит с Россией и где проходят её рекордные границы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Viewer

Сухопутную границу Россия имеет с 14 государствами, а с морскими соседями — до 16. Учитывая Абхазию и Южную Осетию, которые Россия признаёт независимыми, получается привычная цифра 18, хотя по числу сухопутных соседей Россия делит первое место с Китаем. Самая длинная граница — с Казахстаном, свыше 7500 километров, короткая — с Северной Кореей, чуть более 17 километров. История других континентов не такая уж далёкая: падение Теночтитлана 505 лет назад до сих пор влияет на политику целого континента.

География России умеет удивлять даже тех, кто уверен, что видел на карте страны всё. Мыс на краю Арктики, город с диапазоном температур почти в сто шесть градусов и полярное солнце, которое месяцами не заходит, — часть одной территории. День географа — подходящий повод вспомнить, что дома есть где исследовать. Не обязательно лететь за тридевять земель за впечатлениями: иногда достаточно открыть атлас своей страны. Любителям путешествий стоит взять на заметку выставку Терракотовой армии в Москве.