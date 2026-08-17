Горящие туры из России в Турцию почти исчезли

В этом году «горящих туров» в Турцию почти не осталось — их практически нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Туроператоры заранее закрыли блоки мест в отелях и кресла в самолётах, поэтому спецпредложений в последний момент просто не осталось.

Чем раньше купить тур, тем дешевле он обойдётся. Если в апреле–мае цены на сентябрь были самыми выгодными, то к августу они выросли примерно на 20%, а в некоторых популярных отелях — на 40% и больше.

Октябрьские туры в Анталью сейчас дешевле сентябрьских на 15–20% и даже ниже июньских. Это самый бюджетный месяц сезона, особенно в люксовых отелях — там скидка достигает 30%. Для тех, кто хочет тёплого моря по приемлемой цене, октябрь — хороший вариант. Но туроператоры предупреждают: цены скоро могут начать расти.

«В целом можно констатировать, что октябрь в Турции — самый бюджетный месяц всего пляжного сезона. Он дешевле сентября на 15-20%, а в люксе — до 30%. Это хороший вариант для тех, кто хочет ещё тёплого моря и комфортной погоды по приемлемой цене», — объяснили в ассоциации.

Ранее стало известно, что с 1 сентября работников вредных и опасных производств можно будет экстренно отзывать из отпуска. Основание — только предотвращение аварии или катастрофы, ликвидация последствий ЧП или стихийного бедствия. Время, отработанное после такого вызова, оплатят в двойном размере. Неиспользованные дни отпуска можно будет взять позже — до конца рабочего года или перенести на следующий год.