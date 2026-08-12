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12 августа, 09:16

Некоторых россиян с 1 сентября разрешат экстренно отзывать из отпуска

Депутат Антропенко: Работников опасных производств смогут отзывать из отпуска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio Romantic

С 1 сентября работников вредных и опасных производств разрешат экстренно отзывать из отпуска для предотвращения аварий и ликвидации их последствий. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Хочу отметить, что данным законом четко регламентируется право работников с вредными или опасными условиями труда на полноценный законный отпуск», — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.

Прервать отдых можно будет лишь ради предотвращения катастрофы или производственной аварии, а также устранения последствий ЧП и стихийного бедствия.

Отработанное после такого вызова время должны оплатить в двойном размере. Неиспользованную часть отпуска сотрудник сможет взять в удобный период до конца рабочего года либо перенести на следующий.

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Ранее в Госдуме предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. По словам депутатов, такая мера могла бы компенсировать высокую ежедневную нагрузку семей, где воспитываются трое и более детей.

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Владимир Озеров
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