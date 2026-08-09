В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных родителей до 45 дней

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой о продлении ежегодного оплачиваемого отпуска для многодетных родителей до 45 календарных дней. Соответствующее предложение он озвучил в беседе с РИА «Новости», аргументировав его необходимостью признать колоссальную ежедневную нагрузку, которую несут семьи с тремя и более детьми.

«Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска многодетных родителей до 45 календарных дней будет справедливым признанием того объёма труда, который они несут ежедневно. Ведь если у них не остаётся свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье», — подчеркнул парламентарий.

Как пояснил депутат, свободное время многодетного родителя редко походит на отдых в классическом понимании. Оно неизбежно поглощается бесконечными задачами: развозом детей по школам и кружкам, организацией досуга, контролем за здоровьем и подготовкой к учебному процессу. При этом каждый ребёнок находится на своём возрастном этапе со своим графиком и потребностями: одни готовятся к поступлению, другие регулярно посещают тренировки, третьи только начинают познавать мир и требуют круглосуточного внимания. Новичков подчеркнул, что вся эта работа остаётся неоплачиваемой, но именно она формирует ежедневную реальность многодетной семьи.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что менять условия программы «Семейная ипотека» до 1 октября 2026 года рискованно из-за сложности с оценкой последствий такого шага. По его словам, перерасчёт может повлиять на рынок, а точные последствия сейчас сложно спрогнозировать. При этом, как отметил чиновник, соцопрос показал: действующая ставка в 6% устраивает граждан, тогда как более высокий уровень они не готовы рассматривать.