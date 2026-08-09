Хуснуллин: Менять условия семейной ипотеки до октября рискованно

Менять условия программы «Семейная ипотека» до 1 октября 2026 года рискованно из-за сложности с оценкой последствий такого шага. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, перерасчёт может повлиять на рынок, а точные последствия сейчас сложно спрогнозировать. При этом, как отметил чиновник, соцопрос показал: действующая ставка в 6% устраивает граждан, тогда как более высокий уровень они не готовы рассматривать.

Хуснуллин допустил введение дополнительных льгот для многодетных семей, однако подчеркнул, что при принятии решения необходимо учитывать возможности бюджета и ситуацию на рынке.

«Риски (смены правил «Семейной ипотеки» до октября — Прим. Life.ru) большие. Не можем до конца просчитать последствия, к чему приведет перерасчет», — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что снижение спроса на ипотеку уже наблюдалось даже при действующих условиях программы. По словам Хуснуллина, это стало заметно ещё в начале лета и является серьёзным сигналом для рынка.

Вице-премьер добавил, что ипотечное кредитование важно не только для застройщиков, но и для защиты вложений граждан в жилищное строительство. По его словам, россияне ежегодно инвестируют в отрасль около 16 трлн рублей.

В июне россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на рекордные 130,6 млрд рублей. По данным Объединённого кредитного бюро, объём таких выплат за год вырос на 53% — эксперты связывают всплеск с уменьшением доходности банковских вкладов.