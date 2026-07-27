Банкам это невыгодно: Экономист назвал самый рабочий способ закрыть ипотеку досрочно

Самый действенный способ погасить ипотеку раньше срока — накопить нужную сумму и внести её единым платежом. Об этом рассказал в эксклюзивной беседе с Life.ru доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По словам эксперта, для банков досрочное закрытие кредита невыгодно, поскольку они теряют доход на процентах.

Тем не менее самый логичный вариант — это накопление средств и одномоментный платёж. Что касается сбора этих средств, обычно это происходит по-разному: у кого-то расходуются личные накопления, а кто-то прибегает к другим методам. В нынешних условиях очень редко берётся ещё один кредит для погашения текущего, но в целом это могут быть собственные накопления за счёт соответствующих источников: банковские вклады, дивиденды от акций, облигаций и так далее. Михаил Хачатурян Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ

Экономист посоветовал вносить дополнительные суммы именно на сокращение срока кредита. По его словам, это самый желанный вариант для большинства заёмщиков. Он добавил, что в России такие досрочные выплаты не запрещены, но в определённой мере регулируются: отдельные банки не позволяют вносить их в первый год после оформления ипотеки.

Насколько ощутимо сократится срок, зависит от возможностей человека. Хачатурян считает предпочтительными крупные взносы — не менее нескольких сотен тысяч рублей. Он объяснил, что сначала заёмщик выплачивает проценты, а к самому телу долга переходит лишь спустя время, как минимум через год. Чем больше вносимые суммы, тем быстрее закрываются проценты и тем скорее начинается погашение основного долга.

Напомним, ранее стало известно, что в июне россияне поставили рекорд по досрочному закрытию жилищных кредитов. По данным Объединённого кредитного бюро, на это ушло 130,6 млрд рублей, из которых 71,2 млрд пришлись на полное погашение. За год число таких договоров выросло на 14%, а объём направленных средств — сразу на 53%.