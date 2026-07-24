ЦБ снизил ключевую ставку до 14%: что будет с вкладами, кредитами и ипотекой

Какую ключевую ставку установил Центробанк 24 июля 2026 года

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25 до 14% годовых. Новое значение применяется с 27 июля. Это десятое подряд снижение ставки с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики в июне 2025 года. Следующее заседание Центробанка назначено на 11 сентября 2026 года.

Несмотря на снижение, решение ЦБ нельзя назвать сигналом к быстрому удешевлению кредитов. Регулятор подчеркнул, что ставку придётся уменьшать плавнее, чем предполагалось весной. Причинами стали рост цен на топливо, повышение инфляционных ожиданий и более стимулирующая бюджетная политика.

Банк России одновременно ухудшил прогноз инфляции на 2026 год с прежних 4,5–5,5 до 6–7%. Годовая инфляция на 20 июля оценивалась в 5,9%, а прогноз роста ВВП был понижен до 0–1%. Средняя ключевая ставка в оставшейся части 2026 года ожидается в диапазоне 13,7–14%.

Это означает, что до конца года возможны небольшие снижения или паузы, но обвала ключевой ставки до однозначных значений в базовом сценарии нет.

Что будет со ставками по вкладам после решения ЦБ

Проценты по новым вкладам, вероятнее всего, продолжат постепенно снижаться. Банки обычно начинают корректировать депозитные продукты ещё до заседания ЦБ, ориентируясь не только на текущее решение, но и на ожидаемую траекторию ставки.

Во второй декаде июля средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках составляла около 12,83% годовых. Для сравнения: в начале января она превышала 15%, а годом ранее находилась выше 17%.

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%: что будет с вкладами и ипотекой. Инфографика © Life.ru

При этом резкого падения доходности после снижения ключевой ставки всего на 0,25 процентного пункта ждать не стоит. Банки могут уменьшать проценты точечно — прежде всего по накопительным счетам, краткосрочным промоакциям и продуктам для новых клиентов. Некоторые кредитные организации, напротив, способны временно сохранить повышенные предложения, если им необходимо привлечь деньги вкладчиков.

Условия уже открытого срочного вклада не изменятся: банк продолжит начислять проценты по ставке, прописанной в договоре. Исключение составляют накопительные счета и продукты с плавающей ставкой, которую банк имеет право пересматривать.

Что делать вкладчику сейчас:

предложения на уровне 13–14% без сложных дополнительных условий всё ещё выглядят выше среднего рынка;

повышенная ставка может действовать только первые два-три месяца или только для «новых денег»;

перед открытием вклада нужно проверить не рекламный максимум, а ставку на весь срок;

размещение денег на нескольких сроках — например, на три, шесть и 12 месяцев — снижает риск зафиксировать всю сумму на невыгодных условиях.

Например, если доходность вклада на один миллион рублей уменьшится с 12,83 до 12,58%, вкладчик получит примерно на 2500 рублей меньше за год до уплаты налога. Само снижение ключевой ставки на четверть пункта поэтому не должно стать причиной для срочного закрытия действующего депозита.

Что будет с потребительскими кредитами

Ставки по новым потребительским кредитам также могут пойти вниз, но медленнее и не обязательно на те же 0,25 процентного пункта. Стоимость кредита зависит не только от ключевой ставки, но и от кредитной истории клиента, долговой нагрузки, срока займа, размера резервов банка и риска невозврата денег.

Первыми могут подешеветь кредиты для зарплатных клиентов и заёмщиков с высоким официальным доходом. Кредитные карты, займы без подтверждения дохода и необеспеченные кредиты для клиентов с высокой долговой нагрузкой останутся значительно дороже ключевой ставки.

Снижение не затронет уже оформленный кредит с фиксированным процентом: банк не обязан менять ставку после решения ЦБ. По договору с плавающей ставкой платёж может измениться, если процент напрямую привязан к ключевой ставке или другому финансовому индикатору.

При выборе нового займа важно сравнивать полную стоимость кредита, а не только ставку, указанную крупным шрифтом. В ПСК входят проценты и обязательные платежи, поэтому предложение «от 14%» в реальности может оказаться намного дороже.

Тем, кому кредит не нужен срочно, имеет смысл следить за предложениями банков в ближайшие недели. Однако откладывать необходимую покупку только в ожидании резкого падения ставок не стоит: прогноз Центробанка предполагает очень осторожное смягчение денежно-кредитной политики.

Что будет с ипотекой после снижения ставки до 14%

Рыночная ипотека останется дорогой. Перед заседанием ЦБ средневзвешенные ставки на первичном и вторичном рынках составляли около 18,7% годовых. Разница между ключевой ставкой и ипотечными предложениями связана с расходами банка, стоимостью долгосрочного фондирования и рисками выдачи кредита на 20–30 лет.

Снижение ключевой ставки всего на 0,25 процентного пункта не способно сделать рыночную ипотеку массово доступной. Банки могут немного скорректировать условия, но ставки вряд ли мгновенно опустятся на размер шага ЦБ.

Расчёт показывает масштаб изменений. При ипотеке в пять миллионов рублей на 20 лет:

под 18,7% ежемесячный платёж составляет около 79,9 тысячи рублей;

под 18,45% — около 78,9 тысячи рублей.

Даже при полном снижении ипотечной ставки на 0,25 процентного пункта платёж уменьшится примерно на тысячу рублей в месяц. Намного заметнее ипотека подешевеет только после устойчивого снижения ключевой ставки на несколько процентных пунктов.

Условия уже оформленной ипотеки с фиксированной ставкой не изменятся. Рефинансировать её следует только после расчёта полной экономии с учётом оценки недвижимости, страховки и других сопутствующих расходов.

Льготные программы не обязаны дешеветь вслед за ключевой ставкой. Например, процент по семейной ипотеке устанавливается условиями государственной программы, а разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует бюджет. Поэтому решение ЦБ само по себе не меняет ставку для действующих участников таких программ.

Стоит ли сейчас брать ипотеку или кредит

Решение зависит не столько от новой ключевой ставки, сколько от финансового положения заёмщика.

Рыночную ипотеку имеет смысл оформлять, когда квартира действительно нужна, накоплен достаточный первоначальный взнос, а ежемесячный платёж не создаёт чрезмерной нагрузки на семейный бюджет. Покупать жильё только из страха, что оно подорожает после снижения ставки, рискованно: вместе со спросом могут вырасти и цены на недвижимость.

Оформляя кредит, стоит заранее выяснить, разрешает ли договор бесплатное досрочное погашение и можно ли будет позднее рефинансировать долг. Если ставки продолжат снижаться, это позволит уменьшить переплату без продажи приобретённого имущества.

Вкладчикам, наоборот, выгоднее фиксировать доходность до того, как банки полностью отреагируют на цикл снижения ставки. Однако выбирать продукт только по рекламному проценту нельзя: высокая доходность нередко действует ограниченное время или требует покупки дополнительных услуг.

Какая ключевая ставка будет до конца 2026 года

Базовый прогноз Центробанка предполагает, что с 27 июля до конца 2026 года средняя ключевая ставка составит 13,7–14%. Это оставляет регулятору пространство для одного или нескольких небольших снижений, но допускает и длительные паузы.

В 2027 году средняя ставка, по прогнозу ЦБ, может находиться в диапазоне 10,5–12,5%. Инфляцию регулятор рассчитывает вернуть к цели в 4% только в 2027 году. Поэтому возвращение дешёвых потребительских кредитов и массовой рыночной ипотеки, вероятнее всего, будет растянутым процессом, а не следствием одного заседания.

Главное о снижении ключевой ставки до 14%

Центробанк снизил ставку с 14,25 до 14% годовых.

Новое значение применяется с 27 июля 2026 года.

Ставки по новым вкладам будут постепенно уменьшаться.

Действующие вклады и кредиты с фиксированным процентом не изменятся.

Потребительские кредиты могут немного подешеветь, но не сразу.

Рыночная ипотека останется в районе высоких двузначных ставок.

Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября.

Быстрого снижения ставки до однозначного уровня в 2026 году ЦБ не прогнозирует.

Частые вопросы

Какая ключевая ставка в России с 27 июля 2026 года?

Ключевая ставка Банка России составляет 14% годовых. Решение о её снижении было принято 24 июля.

Уменьшатся ли проценты по уже открытому вкладу?

Нет. Ставка по срочному вкладу фиксируется в договоре и действует до окончания срока. Процент может измениться по накопительному счёту или продукту с плавающими условиями.

Снизится ли платёж по действующему кредиту?

По кредиту с фиксированной ставкой платёж не изменится. При плавающей ставке он может быть пересчитан по формуле, указанной в договоре.

Когда подешевеет ипотека?

Банки могут начать постепенно корректировать ставки после решения ЦБ, но снижение на 0,25 процентного пункта не приведёт к резкому удешевлению ипотеки. Для заметного изменения платежей ключевая и рыночные ставки должны опуститься значительно сильнее.

Стоит ли сейчас открывать вклад?

Высокую доходность ещё можно зафиксировать, однако важно проверить срок действия повышенной ставки, ограничения по сумме и требования к новым деньгам или дополнительным услугам.

Когда состоится следующее заседание Центробанка?