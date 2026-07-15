Банки подняли проценты: Как изменилась доходность вкладов в начале июля

В первой декаде июля средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам в десяти крупнейших банках России увеличилась до 12,79% годовых. Данные мониторинга опубликовал Банк России.

Регулятор зафиксировал небольшой рост показателя. Для сравнения, в третьей декаде июня значение находилось на уровне 12,76% годовых.

Мониторинг охватывает кредитные организации, привлекающие наибольший объем средств населения. При вычислении показателя ЦБ учитывает максимальные значения продуктов, доступных любому клиенту. Из расчётов исключаются предложения с капитализацией процентов.

При этом не рассматриваются депозиты, открытие которых предполагает дополнительные условия. Речь идёт о приобретении инвестиционных паев, оформлении договора страхования жизни или запуске брокерского счета.

Помимо этого, регулятор не берёт в расчет вклады, срок которых разделён на периоды с разными ставками.

Несмотря на текущую динамику, во второй декаде июня показатель был чуть выше и достигал 12,86% годовых. Таким образом, за прошедшие три недели ставка незначительно колебалась в узком диапазоне.

Ранее сообщалось, что российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам после решения ЦБ. Напомним, на июньском заседании регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых.