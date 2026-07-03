Хватит паниковать: ЦБ поставил жирную точку в споре о заморозке вкладов

Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК» выступил с резким опровержением слухов, беспокоящих финансовый рынок. Чиновник заверил аудиторию, что ни при каком сценарии невозможна «заморозка» банковских вкладов россиян.

Подобные опасения регулятор считает беспочвенными и лишёнными экономической логики. Государственная политика направлена на поддержание стабильности системы, а не на ограничение доступа людей к накопленным средствам.

В июле ожидается очередной виток снижения ставок по вкладам. Экономисты рассказали, куда сейчас выгоднее всего вложить сбережения и как получить максимальный доход.