Хватит паниковать: ЦБ поставил жирную точку в споре о заморозке вкладов
Зампред ЦБ Заботкин: Заморозка вкладов россиян невозможна
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК» выступил с резким опровержением слухов, беспокоящих финансовый рынок. Чиновник заверил аудиторию, что ни при каком сценарии невозможна «заморозка» банковских вкладов россиян.
Подобные опасения регулятор считает беспочвенными и лишёнными экономической логики. Государственная политика направлена на поддержание стабильности системы, а не на ограничение доступа людей к накопленным средствам.
В июле ожидается очередной виток снижения ставок по вкладам. Экономисты рассказали, куда сейчас выгоднее всего вложить сбережения и как получить максимальный доход.
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