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3 июля, 13:35

Хватит паниковать: ЦБ поставил жирную точку в споре о заморозке вкладов

Зампред ЦБ Заботкин: Заморозка вкладов россиян невозможна

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК» выступил с резким опровержением слухов, беспокоящих финансовый рынок. Чиновник заверил аудиторию, что ни при каком сценарии невозможна «заморозка» банковских вкладов россиян.

Подобные опасения регулятор считает беспочвенными и лишёнными экономической логики. Государственная политика направлена на поддержание стабильности системы, а не на ограничение доступа людей к накопленным средствам.

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В июле ожидается очередной виток снижения ставок по вкладам. Экономисты рассказали, куда сейчас выгоднее всего вложить сбережения и как получить максимальный доход.

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Оксана Попова
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