«Маразм — не оргазм»: Зачем богатейший коммунист Зюганов хочет изъять вклады россиян Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов вдруг вспомнил о сбережениях своего народа и предложил конфисковать 30 триллионов, забыв начать с себя и однопартийцев. 22 июня, 22:15 Зюганов хочет изъять 30 трлн рублей у народа. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал немедленно изъять из банков не менее 30 триллионов рублей вкладов граждан для пополнения бюджета РФ.

Он заявил, что 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона рублей предприятий просто лежат на банковских счетах и не работают на экономику России, а это три государственных бюджета.

У меня столько вариантов ответа на эту, кхм, «инициативу». Тут тебе и «Маразм — не оргазм — приходит и уже не уходит». И говорят, что «вместе со старостью приходит мудрость. Но иногда старость приходит одна». Но, если честно, Геннадий никогда умом не блистал, так что по большому счёту ничего не изменилось.

Что вы говорите, Геннадий Андреевич? «Просто лежат»? Серьёзно? Ужас-то какой! В смысле, до чего болезнь прогрессировала! А эти триллионы сейчас с вами в одной комнате? И как давно это у вас? А они с вами разговаривают? Говорят: «Забери нас, Гена! Устали мы просто так лежать!»? Нам нужен максимум подробностей, для анамнеза.

Я ещё наводящих вопросов позадаю, ладно? Например, вот некоторые предприятия жалуются, что у них не хватает оборотных средств. Но при этом на счетах у них, как вы говорите, «просто лежат» триллионы. А почему они их не снимут в таком случае?

Или вот ещё: а зачем граждане кладут свои средства на накопительные счета? Там по ним начисляются какие-то проценты, не? То есть банки платят вознаграждение за то, что граждане дают им свои деньги. Не подскажете, зачем это банкам? Если потом эти деньги «просто лежат», а банкиры над ними «над златом чахнут»…

Алё, звоночек никакой не звенит? Лампочка не загорается? Байконур вызывает космонавтов! Мы вас теряем!

Банки же не инвестируют, не выдают никаких кредитов, ни предприятиям, ни предпринимателям, ни гражданам — ни ипотечных, ни потребительских. «Просто лежат».

И нужно «просто взять» и «просто потратить» (я даже боюсь спрашивать, на что). От таких откровений и Эльвира Сахипзадовна, и Андрей Леонидович в коллективном офигении. Они-то, глупые, не знали! Хорошо, что у нас есть доктор философских наук, вооружённый передовой теорией маразма-идиотизма (не путать с марксизмом-ленинизмом).

Напомню, что, согласно опубликованным в открытый доступ налоговым декларациям депутатов Госдумы, Геннадий Андреевич Зюганов является богатейшим главой фракции и одним из богатейших депутатов в целом. Поэтому предлагаю, строго по классике, начать экспроприацию с экспроприатора. И раскулачить членов его партии, а заодно — клубничного олигарха Грудинина, лосеубийцу Валерия Рашкина и дальше по списку. А сбережения остальных граждан пока не трогать (и можно без «пока»).

Заодно мы узнали, за кого точно не нужно голосовать на осенних выборах.

Авторы Александр Роджерс