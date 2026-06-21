Босс, клоун и «дихтатор»: Как на G7 готовили изоляцию, а в Казани строили будущее для 700 млн Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как зять Трампа и друг по гольфу пытаются спасти империю, пока в Казани без них решают судьбу Евразии. 20 июня, 21:20 Неделя, когда Путин был победителем, Трамп нахамил Мелони, Зеленский требовал ракет, а Лукашенко получил ультиматум. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, Vadim Ghirda / АР, Александр Щербак, Michael Kappeler / dpa/picture-alliance

Основными событиями уходящей недели были два саммита — АСЕАН в Казани и G7 в Версале.

На первом обсуждали практические вопросы международной торговли и энергетической безопасности региона, на втором — как они ненавидят Россию и хотят её победить. На первом присутствовали лидеры стран с общим населением свыше 700 миллионов человек, на втором рассказывали, как Россия изолирована. На первом думали, как развиваться в формате взаимовыгодного сотрудничества, на втором — как кого-то ограбить.

Ещё на сходняке «группы семи» Трамп выступал главным клоуном. Заявил, что он босс, нахамил главе Италии Мелони (потом продолжил это делать в соцсетях), а также подписал меморандум о понимании с Ираном. В конце концов, немцам не привыкать подписывать капитуляцию в Версале…

Впрочем, подписанная бумажка не продержалась и суток. Израиль нанёс очередной массированный ракетно-бомбовый удар по Ливану, убив десятки гражданских, на что центральный штаб иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Ормузский пролив снова закрывается для прохода судов в связи с нарушением США мирного соглашения и непрекращающимися обстрелами Ливана со стороны Израиля.

Трамп очень ругался в соцсетях, грозился небесными карами Ирану, кричал: «Ну как же так? Я ведь уже победил!» Вэнс параллельно публично ссорился с Нетаньяху и заявлял, что Израиль должен США, как земля колхозу. Но оба всё равно продолжат выполнять все хотелки безумного строителя третьего храма, потому что компромат никуда не делся.

Всё это настолько предсказуемо, что я скоро поставлю на аватарку плакат группы «Громыка» с песней «Говорил я вам». Никто (читай Израиль и его лобби в США) не позволит текущей американской администрации соскочить с конфликта, который Израиль в одиночку без них не вытянет.

Позитив для нас в этой ситуации в том, что, по словам самого же Трампа, нефти в стратегических запасах США осталось на четыре недели. У Европы дела не особо лучше. Поэтому продолжение осады ослабит и тех и других (и будет меньше сил на пакости против нас, увеличение военных расходов и подготовку к войне с Россией).

Соответственно, Витьков и Кушнир поехали не в Россию, как недавно анонсировали некоторые, а в Швейцарию, на переговоры с иранцами (при этом неизвестно, будет ли там вообще кто-то с иранской стороны и не отменят ли их по очередной придури Трампа). Сама ситуация, когда Вашингтон не может вести двое различных переговоров одновременно, потому что на все США одна пара переговорщиков, — уже предельно показательна.

Причём, заметьте, это не профессиональные дипломаты (как, например, был старина Киссинджер), а двое из ларца, один из которых в статусе «друг Трампа по гольфу», а второй «муж дочки Трампа» (и потомственный аферист, чей папа сидел за это в тюрьме).

Но на сходке G7, о которой мы писали выше, присутствовал и второй клоун. Зеленский рассказывал, как он перемагает, просил денег, попытался просить у Трампа лицензии на производство ракет для ПВО (можно подумать, что они смогут это делать, даже если им разрешат).

После чего, накрученный своими хозяевами, поскакал угрожать Лукашенко, что если тот не выведет войска из приграничных регионов, то ВСУ начнут бить по ним дронами. А нужно больше извиняться перед клоунами! Они ведь всегда после этого становятся тихими и не начинают наглеть (спойлер: нет).

И «бахатовектарному», который в мечтах уже видел себя за одним столом с Трампом в Совете мира (кстати, где он?), наглядно напомнили, что для Запада он ещё один «дихтатор», которому нужно устроить режим чендж. Теперь киевский режим будет устраивать провокации, сначала вербальные, а затем и террористические, для дестабилизации ситуации в Белоруссии. И хороших стульев для Лукашенко у них нет.

А тем временем, пока Зеленскому в очередном трипе видятся перемоги, Российская армия заканчивает зачищать Константиновку и Лиман, а также заняла стратегическую высоту возле Краматорска, позволяющую визуально контролировать практически весь город. Как сказал товарищ Лавров, «иногда одних разговоров недостаточно». Задачи СВО будут решены силой русского оружия.

Авторы Александр Роджерс