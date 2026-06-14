Европа бесится, цены на нефть выше, армия РФ наступает: идеальная неделя, которой не было в новостях CNN Публицист и аналитик Александр Роджерс — о панике в НАТО, учениях «Отважный кабан» возле границ России, бестолковых британских подлодках и главных выгодах прошедшей недели. 13 июня, 22:15 Трамп врал, европейцы бредили, Зеленский попрошайничал: итоги недели. Обложка © Chat GPT

В череде проходящих дней достаточно редко бывают внезапные события, радикально меняющие расклады и общую картину. Зачастую даже изначально кажущиеся неожиданными события на самом деле логично укладываются в уже известные факты и тенденции.

Уходящая неделя не отметилась ничем особенно экстраординарным. Трамп врал, европейцы бредили, Зеленский попрошайничал — всё как обычно. Куча мелких событий, которые легко укладываются в привычную схему. Но давайте поподробнее.

На этой неделе Трамп опять несколько раз анонсировал большую, прекрасную, замечательную и победную СДЕЛКУ по Ирану (по подсчётам CNN, число таких анонсов уже приблизилось к сорока). В перерывах шли обстрелы Ирана, Израиля и американских баз в регионе, горели и тонули нефтяные танкеры, сбивались американские вертолёты — но ничто не могло нарушить перемирия, существующего в голове у Трампа.

Иранцы откровенно издеваются, заявляя, что «Трамп уже согласился на наши условия, просто пока боится публично в этом признаться».

Нам, если подходить цинично, ситуация неопределённости вокруг Ормузского пролива и затяжного вялотекущего конфликта там предельно выгодна. Цены на нефть высокие, санкции против российской нефти приходится отменять или приостанавливать, США и ЕС расходуют стратегические запасы, враждебная нам Европа находится в энергетической осаде (и до сих пор не осознаёт этого), американская армия и флот завязли в конфликте и не могут отвлекаться – ни на захват Кубы (которого так жаждет маленький Нарко Рубио), ни на поставки вооружений киевскому режиму.

The New York Times опубликовал план, согласно которому Вашингтон намерен:

— сократить число истребителей F-16 и F-15E, доступных для операций НАТО в Европе, примерно со 150 до 100;

— уменьшить количество морских разведывательных самолётов с 26 до 15;

— вывести все восемь самолётов-заправщиков, ранее закреплённых за европейским направлением;

— перебросить авианосец, атомную подлодку с ракетным вооружением, а также сопровождающие их корабли и авиацию;

— перераспределить одну из двух групп стратегических бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы.

То есть США собираются существенно сократить своё военное присутствие в Европе (и вовлечённость в НАТО соответственно). В этой связи вспоминается знаменитый Рескрипт Гонория (последнего императора Рима), в котором тот пишет британским подданным Рима, что «войска уходят, дальше сами».

«Фенкью вери мач. Элвис лив зе билдинг» (Спасибо большое. Элвис покидает здание).

На этом фоне послы европейских стран добились встречи с Лавровым и, демонстрируя уже привычный нам уровень неадеквата, потребовали немедленного прекращения огня на Украине, репараций, капитуляции и фапотьку. Встреча завершилась очень быстро. И, разумеется, безрезультатно. Зачем вообще приходили, на что рассчитывали — непонятно.

Чтобы подчеркнуть градус неадеквата европейских элит, на этой неделе Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, опубликовал блог, где признал, что «Пэтриот» неэффективная и устаревшая система ПВО (типа мы без него этого не знали). А британский военный аналитик Марк Кларк прямо написал: «Без США мы ничего не можем».

И это на фоне новостей, что все британские подлодки на ремонте, а единственная находящаяся на стратегическом дежурстве пребывает в плавании не 100 дней, как положено, а уже свыше 200 (и, как говорит товарищ Мартьянов, моряки там с ума сходят).

Военнослужащие Литвы, Польши и Франции проведут совместные учения «Паникующая свинья», ой, извините, «Отважный кабан» вблизи границ России. Хотя, судя по контингенту участников, мой вариант названия лучше — ибо все три прославлены своими потужными отступлениями и капитуляциями.

Зеленский же опять отправился в гастрольный тур с названием «Отдам, когда ограблю банк» (зачёркнуто, но плохо) «Отдам, когда победю Россию». Перемога так близка, что срочно нужны ещё деньги на виноградники в Италии, ой, на ПВО.

Ну а тем временем Российская армия на этой неделе зачистила северную часть Красного Лимана и значительную часть Константиновки. Ей просто забыли рассказать, что она в «операционном тупике» и что «инициатива на стороне Украины».

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Авторы Александр Роджерс