Российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам после решения ЦБ

В крупнейших российских банках зафиксировано повышение ставок по краткосрочным депозитам после июньского решения Банка России по ключевой ставке. Об этом следует из данных «Финуслуг», которые изучило РИА «Новости».

Средняя ставка по трёхмесячным вкладам в 20 крупнейших банках на 3 июля выросла до 13,5% годовых против 13,44% на 19 июня. На июньском заседании Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом не исключила пауз в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

На фоне этого краткосрочные депозиты показали рост доходности, тогда как ставки по более длинным вкладам продолжают снижаться. Так, доходность вкладов на шесть месяцев уменьшилась на 0,08 процентного пункта, а на год — на 0,07 процентного пункта.

Ранее в Банке России заявили, что сценарий «заморозки» банковских вкладов россиян невозможен ни при каких условиях. Такие опасения не имеют экономического обоснования и не соответствуют логике функционирования банковской системы. Государственная политика направлена на обеспечение стабильности финансовой системы и сохранение доступа граждан к их сбережениям.