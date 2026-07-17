Ключевая ставка окажется неожиданной. Какое решение 24 июля примет Центробанк
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24 июля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Экономисты ждут изменения вектора движения денежно-кредитной политики. Как изменится ключевая ставка на следующей неделе?
Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на 24 июля 2026 года. Обложка © Life.ru
Почему Центробанк может изменить планы по снижению ключевой ставки
Ещё несколько месяцев назад большинство экономистов склонялись к тому, что Центробанк будет планомерно снижать ключевую ставку на каждом своём заседании. К июлю мнение аналитиков изменилось.
— ЦБ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне 14,25%. Полагаю, что будет рассматриваться и вариант с повышением. Пока нет понимания, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис, и, следовательно, нет причины для корректировки текущей ДКП. Решение ЦБ направлено на планомерное достижение инфляции в 4% на долгосрочном горизонте. Ожидаем, что ЦБ также сохранит ключевую ставку в сентябре, если не получит данных по параметрам бюджета на текущий и следующие годы, — считает главный экономист ООО «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.
Инфляция остается на повышенном уровне — недельная на 6 июля ускорилась до 0,31%, годовая инфляция ушла под 6%, но это произошло больше по технической причине — в этом году рост тарифов перенесли с 1 июля на 1 октября. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
— Считаем, что на этот раз регулятор возьмёт паузу и сохранит ставку на 14,25%. При этом альтернативным вариантом на столе может быть скорее ещё минус 25 б.п. Повышение ставки стало бы болезненной мерой, да и явных «показаний» для этого пока нет. Эффект от удорожания топлива продолжает транслироваться в цены и накапливаться. Многое будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса, — отметил Александр Бахтин.
Что касается дальнейшего развития событий, то, по его оценкам, сентябрьское решение ЦБ будет зависеть, во-первых, от июльского шага, во-вторых, от обстановки с топливом, инфляцией, геополитикой, экономическим ростом и т.д. Некоторые подсказки можно будет найти в обновлённом макроэкономическом прогнозе, который регулятор представит 24 июля. В сентябре возможна как ещё одна пауза, так и осторожное продолжение цикла снижения ставки.
— После последнего решения Банка России сложно говорить об уверенном движении ставки вниз. Сейчас у ЦБ действительно непростой выбор. С одной стороны, экономика растёт медленно, свежая статистика за май выглядит неровной, а рост ВВП фактически приблизился к нулевым значениям. При этом Банк России продолжает учитывать бюджетные риски и инфляционное давление, которое формируется в том числе под влиянием ситуации на топливном рынке. В таких условиях неопределённость остаётся высокой, а риторика регулятора может корректироваться в зависимости от того, какие факторы в конкретный момент выходят на первый план, — отметила финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.
Какую ставку Центробанка экономисты считают оптимальной
Екатерина Фурзикова считает, что цикл снижения ставки может оказаться более медленным, чем рынок ожидал весной. Сейчас действительно формируется ситуация, когда борьба с инфляцией всё заметнее пересекается с задачей поддержания экономического роста. Для Банка России сохранение контроля над инфляцией остаётся ключевым ориентиром, но при слабой экономической динамике длительное сохранение жёстких условий может усиливать напряжённость для бизнеса и потребителей.
— Поэтому мы ждём, что к концу 2026 года ключевая ставка будет ближе к 13% при отсутствии новых шоков. Уровень около 11% пока выглядит менее вероятным. Для такого сценария ЦБ должен увидеть более устойчивое снижение инфляционных рисков и большую определённость по бюджету и ценовой динамике, — добавила Екатерина Фурзикова.
ЦБ на заседании 24 июля оставит ставку неизменной, одновременно ужесточив среднесрочный прогноз по дальнейшей траектории ключевой ставки. Растущая инфляция из-за проблем с топливом не оставляет Банку России никаких шансов продолжить цикл снижения ключевой ставки. ЦБ, скорее всего, предпочтёт взять паузу и подождать до сентября в надежде, что ситуация с топливом нормализуется и инфляционный импульс угаснет. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Bitbanker Владимир Зернов.
На курс доллара, по его словам, во второй половине июля начнёт влиять снижение цен на нефть в июне, что приведёт к падению репатриируемой валютной выручки. Ближе к концу месяца давление на рубль может усилиться, несмотря на налоговый период, а курс доллара способен предпринять попытку закрепления выше уровня 80 рублей.
— В середине июля ожидаем колебания курсов доллара в пределах 74,50–79,50 рублей. Снижение спроса на иностранную валюту со стороны монетарных властей помогло стабилизировать рынок в первый половине июля, дополнительно поддержку оказывают медленное восстановление мировых цен на нефть и высокая ставка ЦБ. По данным Росстата за июнь, потребительская инфляция в РФ ускорилась с 5,31% до 6,02 %, что может стать причиной завершения цикла плавного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в третьем квартале, сохраняя рублёвую доходность привлекательной, — отметил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий ООО «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.