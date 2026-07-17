Ключевая ставка окажется неожиданной. Какое решение 24 июля примет Центробанк Оглавление Почему Центробанк может изменить планы по снижению ключевой ставки Какую ставку Центробанка экономисты считают оптимальной 24 июля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Экономисты ждут изменения вектора движения денежно-кредитной политики. Как изменится ключевая ставка на следующей неделе? 16 июля, 21:20 Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на 24 июля 2026 года. Обложка © Life.ru

Почему Центробанк может изменить планы по снижению ключевой ставки

Ещё несколько месяцев назад большинство экономистов склонялись к тому, что Центробанк будет планомерно снижать ключевую ставку на каждом своём заседании. К июлю мнение аналитиков изменилось.

— ЦБ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне 14,25%. Полагаю, что будет рассматриваться и вариант с повышением. Пока нет понимания, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис, и, следовательно, нет причины для корректировки текущей ДКП. Решение ЦБ направлено на планомерное достижение инфляции в 4% на долгосрочном горизонте. Ожидаем, что ЦБ также сохранит ключевую ставку в сентябре, если не получит данных по параметрам бюджета на текущий и следующие годы, — считает главный экономист ООО «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Инфляция остается на повышенном уровне — недельная на 6 июля ускорилась до 0,31%, годовая инфляция ушла под 6%, но это произошло больше по технической причине — в этом году рост тарифов перенесли с 1 июля на 1 октября. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

— Считаем, что на этот раз регулятор возьмёт паузу и сохранит ставку на 14,25%. При этом альтернативным вариантом на столе может быть скорее ещё минус 25 б.п. Повышение ставки стало бы болезненной мерой, да и явных «показаний» для этого пока нет. Эффект от удорожания топлива продолжает транслироваться в цены и накапливаться. Многое будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса, — отметил Александр Бахтин.

Что касается дальнейшего развития событий, то, по его оценкам, сентябрьское решение ЦБ будет зависеть, во-первых, от июльского шага, во-вторых, от обстановки с топливом, инфляцией, геополитикой, экономическим ростом и т.д. Некоторые подсказки можно будет найти в обновлённом макроэкономическом прогнозе, который регулятор представит 24 июля. В сентябре возможна как ещё одна пауза, так и осторожное продолжение цикла снижения ставки.

— После последнего решения Банка России сложно говорить об уверенном движении ставки вниз. Сейчас у ЦБ действительно непростой выбор. С одной стороны, экономика растёт медленно, свежая статистика за май выглядит неровной, а рост ВВП фактически приблизился к нулевым значениям. При этом Банк России продолжает учитывать бюджетные риски и инфляционное давление, которое формируется в том числе под влиянием ситуации на топливном рынке. В таких условиях неопределённость остаётся высокой, а риторика регулятора может корректироваться в зависимости от того, какие факторы в конкретный момент выходят на первый план, — отметила финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.

Какую ставку Центробанка экономисты считают оптимальной

Екатерина Фурзикова считает, что цикл снижения ставки может оказаться более медленным, чем рынок ожидал весной. Сейчас действительно формируется ситуация, когда борьба с инфляцией всё заметнее пересекается с задачей поддержания экономического роста. Для Банка России сохранение контроля над инфляцией остаётся ключевым ориентиром, но при слабой экономической динамике длительное сохранение жёстких условий может усиливать напряжённость для бизнеса и потребителей.

— Поэтому мы ждём, что к концу 2026 года ключевая ставка будет ближе к 13% при отсутствии новых шоков. Уровень около 11% пока выглядит менее вероятным. Для такого сценария ЦБ должен увидеть более устойчивое снижение инфляционных рисков и большую определённость по бюджету и ценовой динамике, — добавила Екатерина Фурзикова.

ЦБ на заседании 24 июля оставит ставку неизменной, одновременно ужесточив среднесрочный прогноз по дальнейшей траектории ключевой ставки. Растущая инфляция из-за проблем с топливом не оставляет Банку России никаких шансов продолжить цикл снижения ключевой ставки. ЦБ, скорее всего, предпочтёт взять паузу и подождать до сентября в надежде, что ситуация с топливом нормализуется и инфляционный импульс угаснет. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Bitbanker Владимир Зернов.

На курс доллара, по его словам, во второй половине июля начнёт влиять снижение цен на нефть в июне, что приведёт к падению репатриируемой валютной выручки. Ближе к концу месяца давление на рубль может усилиться, несмотря на налоговый период, а курс доллара способен предпринять попытку закрепления выше уровня 80 рублей.

— В середине июля ожидаем колебания курсов доллара в пределах 74,50–79,50 рублей. Снижение спроса на иностранную валюту со стороны монетарных властей помогло стабилизировать рынок в первый половине июля, дополнительно поддержку оказывают медленное восстановление мировых цен на нефть и высокая ставка ЦБ. По данным Росстата за июнь, потребительская инфляция в РФ ускорилась с 5,31% до 6,02 %, что может стать причиной завершения цикла плавного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в третьем квартале, сохраняя рублёвую доходность привлекательной, — отметил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий ООО «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева