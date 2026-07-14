С 1 августа аренда квартир поставит годовой рекорд. Как изменятся цены в начале высокого сезона Оглавление Какие тренды и как изменят рынок аренды недвижимости с 1 августа Что будет с ценами на аренду квартир с 1 августа Приближается высокий сезон на рынке аренды. В агентствах недвижимости уже фиксируют рост спроса, который начнёт стремительно расти через две-три недели. Как изменятся цены на аренду квартир с 1 августа? 13 июля, 21:20 Эксперты сделали прогноз цен на аренду квартир с 1 августа. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Какие тренды и как изменят рынок аренды недвижимости с 1 августа

По данным «Авито Недвижимости», в июне 2026 года арендные ставки по большинству форматов жилья в России снизились или не показали значительных изменений относительно прошлогодних значений. Студии предлагались в среднем за 28 тыс. рублей в месяц (+2% год к году), однокомнатные квартиры — за 27,6 тыс. рублей (+1%), двухкомнатные — за 36,3 тыс. рублей (-2%), трёхкомнатные — за 50,9 тыс. рублей (-5%). Такая динамика во многом объясняется расширением предложения, причём заметнее всего — в сегменте студий (+39% год к году), однокомнатных (+29%) и двухкомнатных квартир (+19%). Для арендаторов это означает более широкий выбор и возможность спокойнее подбирать подходящий вариант.

— При этом на рынке уже появляются первые признаки подготовки к высокому сезону. Новые объявления начали появляться на витрине немного реже по сравнению с маем, тогда как активность арендаторов, напротив, повысилась. Часть из них заранее просматривает предложения для переезда осенью и выбирает наиболее привлекательные варианты до момента, когда конкуренция за них усилится, — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По итогам июня рынок постепенно возвращается к привычной для этого времени года модели: растёт активность арендаторов, сокращается срок экспозиции квартир, а ставки в большинстве крупных городов либо перестали снижаться, либо перешли к умеренному росту. По мере приближения высокого сезона интерес к аренде продолжит увеличиваться. Наиболее активный период традиционно приходится на конец июля – начало октября, а пик спроса ожидается во второй половине августа – начале сентября. На эти моменты обратил внимание руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

— Согласно данным нашей компании, за июнь количество запросов на наём жилья в Москве выросло на 5,5% по сравнению с майским показателем, но оно на 5% меньше, чем было в июне прошлого года. Объём экспозиции в годовом выражении увеличился на 12%. Статистика экспертов компании показывает: в настоящее время на массовом рынке найма жилья старой Москвы 58% предложения — это квартиры в домах, построенных позднее 2000-х годов; 26% составляют лоты в панельных 9–14-этажных брежневках; около 10% объектов расположены в 5-этажных хрущёвках; 3,5% — в сталинках; 2,5% представлены малосемейками и гостинками в домах гостиничного типа, — отметила заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

По её словам, для арендаторов сложились более комфортные условия, чем год назад: у них появился выбор и объекты немного дольше задерживаются в рекламе. Однако пока собственники не готовы предоставлять скидки.

— Арендные ставки у квартир не увеличиваются, но динамика средней стоимости на рынке Москвы положительная. За год медианные цены найма повысились примерно на 5–7%, это происходит преимущественно за счёт вымывания дешёвых вариантов, а также за счёт изменений в структуре предложения. На рынок выходят квартиры, купленные в новостройках и на вторичном рынке, когда ипотека была более доступной — то есть условно инвестиционных. Те, у кого квартиры в старых домах, стараются их осовременить — делают ремонт, меняют обстановку: так можно рассчитывать на надёжных, платёжеспособных арендаторов и повысить цену найма, — добавила Оксана Полякова.

Что будет с ценами на аренду квартир с 1 августа

По мере приближения к августу — традиционному пику спроса — интерес к аренде, вероятно, продолжит расти. Это может привести к умеренному росту ставок прежде всего в компактных форматах: студиях и однокомнатных квартирах, которые пользуются наибольшим спросом. Такой прогноз сделал Константин Каменев.

— Предпосылок для резкого роста стоимости аренды мы сейчас не наблюдаем. В отличие от предыдущих лет рынок входит в высокий сезон с заметно большим объёмом предложения, поэтому именно накопленный выбор квартир будет сдерживать существенные колебания ставок. Наиболее вероятным сценарием остаётся умеренное сезонное повышение арендных ставок, а не их резкий скачок, — рассказал Андрей Зайко.

В августе и осенью, при отсутствии внешних факторов влияния на рынок аренды, Оксана Полякова ожидает традиционный подъём спроса и, соответственно, цен. Они могут вырасти примерно на 5–10%.

— На рынке аренды в ближайшее время будут активно вымываться самые доступные предложения в преддверии нового учебного года. По количеству лотов на рынке наблюдается прирост на 11,2%. В некоторых районах недорогих предложений практически не осталось, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

По её оценкам, скорее всего, в этому году предпочтения арендаторов (будущих студентов) и их платёжеспособность будут ещё выше, учитывая повышение стоимости обучения за коммерческие места вузах. На рынке станут востребованы и более дорогие лоты в престижных локациях. К сентябрю в районах, где находятся престижные высшие учебные заведения, стоимость аренды вырастет в среднем на 8–10%.

Авторы Нина Важдаева