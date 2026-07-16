День ипотеки 2026: правда о ставках, каникулах и биометрии — как не лишиться квартиры Оглавление История праздника и закона 1998 года Базовые термины, которые нужно знать перед оформлением ипотеки Ипотека в России в 2026 году — главное Статистика: сколько ипотек берут россияне FAQ — частые вопросы Когда появился День ипотеки в России? Какой закон лежит в основе современной ипотеки? Сколько лет российской ипотеке в 2026 году? Что важно проверить перед оформлением ипотеки? 16 июля в России отмечают День ипотеки. Рассказываем историю праздника, базовые термины и что происходит с ипотекой в 2026 году. 15 июля, 21:20 День ипотеки 16 июля 2026 года: всё, что нужно знать об ипотеке в России. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

16 июля в России отмечают День ипотеки — неофициальный праздник в честь закона, изменившего рынок жилья. Разбираемся, как всё начиналось, какие термины стоит знать каждому и что происходит с ипотекой в 2026 году.

История праздника и закона 1998 года

Почти 30 лет назад, 16 июля 1998 года, был принят федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который заложил правовую базу для ипотечного кредитования в стране. Документ чётко прописал правила залога недвижимости, что позволило банкам развивать ипотечные продукты, а гражданам — увереннее брать такие кредиты. Однако прежде, чем ипотеки приняли тот вид, который нам сейчас привычен, им пришлось пройти долгий путь — начиная в 1998 году с программы со ставкой 40% годовых и сроком в три года и дойдя до современных целевых льготных программ (семейная, IT-ипотека, дальневосточная, сельская), которые сделали покупку жилья доступнее для разных категорий заёмщиков.

В 2008 году, дабы увековечить важный шаг в жилищной сфере, банковское сообщество предложило отмечать ежегодно 16 июля неофициальный праздник — День ипотеки — в честь принятия 16 июля 1998 года Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Базовые термины, которые нужно знать перед оформлением ипотеки

Ипотека в России в 2026: все условия и лучшие предложения. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В жизни практически каждого гражданина нашей страны возникает момент, когда он задумывается об оформлении ипотеки. Кто-то так на неё и не решается, а кто-то рано или поздно приступает к сбору документов и изучению условий. Так или иначе, перед оформлением ипотеки очень важно разобраться в базовых терминах, которые помогут не запутаться.

Начнём с первоначального взноса. Это часть стоимости жилья, которую заёмщик оплачивает из собственных средств до получения кредита. Минимум обычно — 20%. Следовательно, при оформлении в ипотеку квартиры стоимостью 5 млн рублей минимальный ПВ составит 1 миллион, а сумма кредита составит 4 млн.

Далее идёт, наверное, самый важный показатель ипотечной программы, исходя из размера которого человек решает, брать кредит или нет, — это процентная ставка. Процентная ставка — это плата за пользование кредитом, выраженная в процентах от суммы займа.

Также важно знать о том, что платёж по ипотеке сегодня обычно аннуитетный — то есть ежемесячно вы вносите одну и ту же сумму, при этом в начале срока большая часть идёт на погашение процентов, а меньшая — на основной долг.

Другим термином, значение которого необходимо знать, является обременение — ограничение прав собственника: пока кредит не погашен, недвижимость находится в залоге у банка. Следовательно, до выплаты ипотеки распоряжаться жильём в одиночку вы не можете. Если решите продать такую квартиру или дом, придётся сперва решить все вопросы с банком, у которого недвижимость находится в залоге.

Ещё есть так называемый эскроу-счёт — специальный счёт, на котором средства замораживаются до выполнения условий договора (например, до сдачи дома застройщиком), что защищает деньги покупателя. Этот инструмент обычно используется при покупке строящегося жилья.

И, наконец, ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может временно приостановить или уменьшить платежи по кредиту при наступлении определённых обстоятельств.

Ипотека в России в 2026 году — главное

Ипотека в России постоянно развивается и меняется, и 2026 год не стал исключением. Какие-то нововведения уже вступили в силу, а какие-то пока ещё отложены, так как находятся в разработке.

Сегодня по семейной ипотеке сохранены действующие условия программы (ставка до 6%, первоначальный взнос от 20%, лимиты зависят от региона) — серьёзные изменения отложили до октября. Они, по прогнозам экспертов, могут увеличить максимальные ежемесячные платежи по ипотеке в 2,5 раза за счёт дифференцированных ставок (чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке). Но как это будет на деле — покажет время.

Вступили в силу новые правила выдачи кредитов с 1 июля. Банк России ввёл более жёсткие макропруденциальные лимиты для рискованной ипотеки: для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом (например, нагрузка выше 80% или взнос ниже 20%) лимиты сократили.

Анонсированы ипотечные каникулы для семей с детьми. С 1 сентября 2026 года семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей смогут получить льготный период до 18 месяцев. Теперь для этого не нужно доказывать снижение дохода — достаточно самого факта появления ребёнка.

Сделки по биометрии. С 1 июля 2026 года стало возможно полностью дистанционно регистрировать сделки с недвижимостью (в том числе ипотечные), используя биометрию (после сдачи данных в Единую биометрическую систему) в сочетании с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Статистика: сколько ипотек берут россияне

Сколько ипотеки выдано в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vunishka

В 2025 году россияне впервые за семь лет взяли менее 1 млн ипотечных кредитов, причиной чего, вероятно, была всё ещё ощутимо высокая процентная ставка. А уже в первом полугодии 2026 года, когда ипотечные ставки опустились до 18–20%, рынок показал рост: объём выдач приблизился к 1,6 трлн рублей, что на 71,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года (по данным аналитиков «Домклик»).

При этом особенно заметно вырос сегмент рыночной ипотеки: объёмы выдач почти достигли 500 млрд рублей — в 3,7 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.

FAQ — частые вопросы

Когда появился День ипотеки в России?

День ипотеки появился в 2008 году — в десятилетие принятия закона № 102-ФЗ.

Какой закон лежит в основе современной ипотеки?

Современная ипотека появилась благодаря принятию федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года.

Сколько лет российской ипотеке в 2026 году?

С момента принятия базового закона в 1998 году — 28 лет.

Что важно проверить перед оформлением ипотеки?

Помимо условий кредита (ставка, срок, платёж) стоит внимательно изучить договор на предмет скрытых комиссий, посмотреть свою кредитную историю, оценить реальную финансовую нагрузку и проверить приобретаемую квартиру на наличие обременений.

Авторы Андрей Ананьев