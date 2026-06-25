18 месяцев без платежей? Новый закон об ипотечных каникулах для многодетных в 2026 году Оглавление Что такое ипотечные каникулы: ликбез для заёмщика Что изменилось 23 июня 2026: новый закон для многодетных Кто может получить ипотечные каникулы по новому закону Как оформить ипотечные каникулы: пошаговая инструкция 1. Подготовка документов 2. Обращение в банк 3. Ожидание решения 4. Получение новых графиков платежей Что будет после каникул: возобновление платежей и пересчёт графика Вопросы и ответы (FAQ) 1. Можно ли взять каникулы, если ипотека уже есть, а ребёнок родился до сентября? 2. Нужно ли подтверждать доход? 3. Влияют ли каникулы на кредитную историю? 4. Что, если банк откажет? 23 июня 2026 года Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для многодетных: срок до 18 месяцев, упрощённое оформление. Разбираем условия, пошаговую инструкцию и кто получит льготу — в материале Life.ru. 25 июня, 09:12 Как получить ипотечные каникулы для многодетных семей в 2026 году? Обложка © ChatGPT

23 июня 2026 года Госдума приняла в окончательном чтении закон (законопроект № 981512-8), который даёт семьям с двумя и более детьми право на увеличенный срок ипотечных каникул — до 18 месяцев. Раньше по общим основаниям максимальный срок составлял 6 месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, и что важно: они будут действовать и для ипотечных договоров, заключённых до этой даты (если заёмщик обратится за льготой уже после вступления нормы в силу).

Что такое ипотечные каникулы: ликбез для заёмщика

Ипотечные каникулы — это мера, предусмотренная законодательством для поддержки заёмщиков, по которой последние могут законно снизить финансовую нагрузку, находясь в сложной ситуации. В рамках ипотечных каникул заёмщик может выбрать удобный для него вариант снижения платёжной нагрузки: либо приостановить платёж, либо уменьшить его до доступной суммы. Но вы должны понимать, что такие отсрочки это не прощение долга или его частичное списание, и обязательства перед банком никуда не исчезают. Выплаты просто перераспределяются на более поздний период, а сумма долга сохраняется.

ВАЖНО: предоставление ипотечных каникул – это не обязанность банка, а лишь мера, реализуемая в рамках действующего законодательства. Банк вправе предоставить льготы только при соблюдении всех требований. Мера не применяется «по умолчанию», нужно проявить инициативу, собрать надлежащий пакет документов и написать официальное заявление. Все эти требования нужны для безопасности как заёмщика, так и кредитора.

Что изменилось 23 июня 2026: новый закон для многодетных

Ключевым изменением в законе по ипотечным каникулам является появление нового основания для их получения, а именно рождение или усыновление второго ребёнка и последующих детей.

Это важный шаг для поддержки семей: до изменений приходилось собирать пакет документов, чтобы доказать снижение доходов или потерю работы. Теперь сам факт появления последующего ребёнка в семье является достаточным основанием для получения каникул. Конечно, есть и временные ограничения: дата окончания льготного периода не должна быть позднее даты достижения ребёнком полутора лет или 18 месяцев после усыновления.

Есть и ещё один значимый нюанс, который напрямую влияет на финансовую нагрузку семьи. В первые полгода каникул проценты по кредиту вообще не начисляются — это ощутимая поддержка на старте. Начиная с седьмого месяца и вплоть до восемнадцатого проценты на остаток долга продолжают начисляться, но платить их сразу не нужно: сумма накапливается, а затем распределяется на равные части. Эти платежи будут включены в график уже после окончания льготного периода — когда заёмщик вернётся к регулярным выплатам по ипотеке.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, как президент подпишет новый закон и он будет официально опубликован.

Новые правила ипотечных каникул начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Кто может получить ипотечные каникулы по новому закону

Согласно новому закону право на ипотечные каникулы граждане могут получить при соблюдении следующих условий:

В семье двое и более детей (основание — рождение или усыновление второго/последующего ребёнка).

Ипотечное жильё — единственное для заёмщика и его семьи (есть нюансы: если жильё в общей собственности, а у одного из совладельцев есть доля в другой недвижимости в пределах региональной нормы, в каникулах отказать не могут).

Сумма кредита не превышает 15 млн рублей.

Заёмщик — физическое лицо, кредит оформлен на жилое помещение для личных целей, а не для бизнеса.

Право реализуется однократно за время действия кредитного договора.

Как оформить ипотечные каникулы: пошаговая инструкция

Чтобы оформить ипотечные каникулы, нужно выполнить несколько действий. Для вашего удобства мы составили инструкцию, которой вы можете воспользоваться.

1. Подготовка документов

Свидетельство о рождении ребёнка или документы об усыновлении;

заявление в банк;

выписка из ЕГРН на предмет залога;

паспорт;

дополнительные документы по запросу кредитора.

Точный перечень зависит от банка, поэтому его лучше уточнять заранее, чтобы не затягивать процесс.

2. Обращение в банк

Подать заявление можно лично в отделении, через личный кабинет на сайте банка, в чате поддержки или заказным письмом.

3. Ожидание решения

Банк рассмотрит заявку. Если в течение 10 рабочих дней кредитор не дал ответа, каникулы считаются установленными.

4. Получение новых графиков платежей

Банк рассчитает его до окончания льготного периода.

Что будет после каникул: возобновление платежей и пересчёт графика

После окончания льготного периода банк пересматривает график платежей. Меняется только расписание, а не сумма долга!

Пересчёт может пойти по нескольким сценариям:

Продление срока платежей.

Самый распространённый вариант. Банк «переносит» все платежи, которые пришлись на период каникул, в конец договора. В результате общий срок ипотеки увеличивается ровно на длительность льготного периода. Ежемесячный платёж при этом часто остаётся прежним (или меняется незначительно), но растягивается во времени.

Увеличение ежемесячного платежа.

Банк может предложить повысить сумму взноса, чтобы компенсировать «потерянные» во время каникул платежи и уложиться в изначальный срок кредита. Этот вариант стоит выбирать, только если вы уверены, что в ближайшее время доход восстановится и позволит тянуть возросшую нагрузку.

Банк обязан предоставить вам новый график за 5–7 дней до даты первого платежа после каникул. Внимательно его изучите: проверьте, как распределены перенесённые суммы, есть ли там начисленные за время каникул проценты (особенно актуально для периода с 7-го по 18-й месяц, если льгота длительная).

Влияют ли ипотечные каникулы на кредитную историю? Сам по себе факт оформления ипотечных каникул не портит кредитную историю — это не считается просрочкой. В отчёте бюро кредитных историй появится отметка о льготном периоде, но при добросовестном соблюдении нового графика после каникул она не станет негативным фактором. Проблемы возникнут, только если после окончания льготы вы начнёте пропускать платежи или нарушите условия, которые банк зафиксировал в новом графике.

Что делать, если ситуация не улучшилась? Если после каникул финансовое положение не улучшилось, не ждите, обратитесь в банк.

Он поможет подобрать вам лучший вариант развития событий:

Реструктуризация. Это изменение условий действующего кредита в том же банке. Банк может предложить продлить срок кредита (чтобы снизить ежемесячный платёж), временно снизить ставку или перенести часть долга на более поздний срок. Для этого нужно подать заявление и документально подтвердить сохраняющиеся трудности (потеря работы, снижение дохода и т.п.).

Рефинансирование. Если в других банках появились более выгодные ставки, можно оформить новый кредит на погашение текущего. Это позволит снизить ежемесячный платёж за счёт более низкой ставки, но учтите: процесс сопряжён с дополнительными расходами (новая страховка, оценка недвижимости и т.д.). Рефинансирование имеет смысл, только если разница в ставках существенна (от 1,5 п.п. и выше).

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Вопросы и ответы (FAQ)

1. Можно ли взять каникулы, если ипотека уже есть, а ребёнок родился до сентября?

Да, если вы обратитесь за льготой после 1 сентября 2026 года.

2. Нужно ли подтверждать доход?

Нет, при основании «рождение/усыновление ребёнка» справка о доходах не требуется.

3. Влияют ли каникулы на кредитную историю?

В бюро кредитных историй фиксируется факт использования отсрочки, но сама по себе отсрочка не портит историю.

4. Что, если банк откажет?

Отказ возможен, только если случай не подпадает под критерии закона. В таком случае стоит обсудить с банком альтернативные варианты снижения платёжной нагрузки.

Заключение

Новые условия для получения ипотечных каникул — это серьёзная поддержка для семей с детьми, попавших в сложную финансовую ситуацию. Если у вас возникнут подобные проблемы, обязательно обращайтесь за помощью в банк, где вам всё объяснят и помогут.

Авторы Ксения Вернер