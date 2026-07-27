Россияне установили рекорд в досрочном погашении ипотеки

В июне текущего года российские заёмщики установили исторический максимум по досрочному закрытию жилищных кредитов. Объединённое кредитное бюро сообщило, что на выплату ипотеки раньше срока было направлено 130,6 млрд рублей, сообщает RG.ru.

Из этой суммы почти три четверти (71,2 млрд) ушло на полное погашение ссуд, остальное — на частичное сокращение долга. Показатель стал самым высоким для июня за всю историю наблюдений, подчёркивают аналитики.

Годовая динамика также впечатляет: количество договоров с досрочным погашением прибавило 14%, а объём направленных средств вырос сразу на 53%. Для сравнения: в июне 2024-го клиенты закрывали кредиты на сумму 107,4 млрд.

Эксперты связывают всплеск активности с падением доходности вкладов. После того, как банки начали снижать проценты по депозитам, многие семьи предпочли расплатиться с банками, а не хранить деньги под низкий процент.

По данным Банка России, с начала года объём досрочных погашений превысил 1,2 трлн рублей. Особую роль сыграла льготная «Семейная ипотека»: некоторые держатели таких займов решили закрыть старые договоры, чтобы затем оформить новые на улучшенных условиях.

Руководитель аналитического управления ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечает, что в четвёртом квартале 2025-го и первом квартале нынешнего года объём досрочных выплат подскочил до 344–374 млрд за квартал. Это заметно выше показателей первой половины прошлого года, когда квартальные суммы не превышали 300 млрд рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что рыночная ипотека в России становится доступнее, поскольку ставки снижаются, а объёмы выдачи растут. Она также отметила, что этому способствует стремление правительства сделать льготные программы более адресными.