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24 июля, 13:22

Набиуллина заявила, что рыночная ипотека в РФ становится более доступной

Эльвира Набиуллина (справа). Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина (справа). Обложка © Life.ru

Ставки по рыночной ипотеке в России снижаются, она становится доступнее. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но хочу сказать, они снижаются, и мы видим и расширение по объёмам выдачи рыночной ипотеки», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По словам Набиуллиной, этому также способствует стремление Правительства России сделать программы льготного кредитования более адресными.

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Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% — до 14%. Дальнейшие решения по ней регулятор будет принимать исходя из динамики инфляции в России и других рисков.

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Матвей Константинов
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