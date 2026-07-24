Набиуллина заявила, что рыночная ипотека в РФ становится более доступной

Ставки по рыночной ипотеке в России снижаются, она становится доступнее. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но хочу сказать, они снижаются, и мы видим и расширение по объёмам выдачи рыночной ипотеки», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По словам Набиуллиной, этому также способствует стремление Правительства России сделать программы льготного кредитования более адресными.

Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% — до 14%. Дальнейшие решения по ней регулятор будет принимать исходя из динамики инфляции в России и других рисков.