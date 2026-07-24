ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
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Банк России снова снизил ключевую ставку — на этот раз с 14,25% до 14% годовых. Такое решение принял Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 24 июля.
В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны «с разовыми факторами».
Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать в зависимости от динамики инфляции и от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Согласно базовому сценарию, ставка будет находиться в диапазоне 14,5–14,6% в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году.
Это уже десятое подряд снижение ставки. На заседании в июне Банк России снизил её на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. И глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчёркивала, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется.
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