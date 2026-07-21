Глава Комитета ГД по финрынку раскрыл, на сколько может снизиться ключевая ставка к концу года

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 12%. Такой прогноз дал в комментарии для Life.ru председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 12% к концу года. Видео © Life.ru

Парламентарий сомневается, что ставка может упасть до 10%. Причиной Аксаков назвал сохраняющиеся инфляционные процессы. По его оценке, они пока не позволяют Центробанку ускорить снижение.

«12% — это ближе к той ситуации, которую мы сегодня имеем. <...> Дешевле станут кредиты. Ключевая ставка снизится, значит, станут дешевле кредиты. Ипотечные и кредиты на покупку товаров, услуг», — сказал Аксаков.

Напомним, что в июне Аксаков допускал снижение ключевой ставки до 10–12% к концу 2026 года. Более решительные шаги он связывал с устойчивым замедлением инфляции.