Первый депутат Госдумы задекларировал цифровые рубли

Анатолий Аксаков первым среди депутатов Госдумы указал цифровые рубли в декларации о доходах, поданной перед избирательной кампанией. Средства находятся в информационной системе Центрального банка, рассказал он в комментарии Life.ru.

Аксаков первым среди депутатов задекларировал цифровые рубли. Видео © Life.ru

«У меня цифровые рубли есть, они задекларированы. Даже сейчас, готовясь к выборной кампании, я должен был сдать декларацию о своих доходах. Там отражены цифровые рубли, которые находятся в информационной системе Центрального банка», — рассказал парламентарий.

С 1 сентября 2026 года россияне смогут при желании получать зарплату в цифровых рублях, переводить их и расплачиваться ими за товары и услуги. Пользоваться новой формой национальной валюты граждан никто не обязывает.

На первом этапе необходимую инфраструктуру должны подготовить крупнейшие кредитные организации. По словам депутата, речь идёт о 21 банке, включая системно значимые и наиболее активные на платёжном рынке.

Кстати, Аксаков является первым гражданином РФ, кто получил зарплату в цифровых рублях.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Кошелёк будет находиться на платформе Центробанка, однако получить к нему доступ можно через привычное приложение подключённого банка.