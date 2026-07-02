ЦБ скрыл список банков-участников пилотирования цифрового рубля из-за санкций

Банк России принял решение засекретить перечень кредитных организаций, участвующих в пилотировании цифрового рубля. Причиной стали санкционные риски. Об этом журналистам на Финансовом конгрессе Банка России сообщила заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова.

По её словам, подобная информация является крайне чувствительной. Регулятор отреагировал на различного рода санкционные мероприятия, которые могут угрожать участникам проекта. Именно поэтому список банков теперь не разглашается.

При этом Кахруманова уточнила общее количество подключённых к платформе организаций. В настоящее время к цифровому рублю уже присоединилось 30 банков. Кто именно вошёл в их число, ЦБ предпочёл не раскрывать ради безопасности самих финансовых учреждений.

Также Зульфия Кахруманова рассказала, что одной из первых получила зарплату в цифровых рублях. После установки нового релиза с функцией выплат по реестрам она может расплачиваться в подключённых к пилоту торговых точках.