В ЦБ допустили создание российских криптовалют

В Банке России допустили, что после внедрения крипторегулирования в стране участники рынка начнут создавать собственные криптовалюты. Об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

«Это очень сложное концептуальное регулирование, которое на долгое время заложит принципиальные основы, какая конфигурация рынка у нас сложится», — отметил он.

По его словам, формируемые правила станут основой для будущей структуры рынка цифровых активов в России. Чистюхин подчеркнул, что задача заключается в создании внутренней инфраструктуры и развитии российских участников рынка. На первом этапе возможно использование зарубежных инструментов, однако со временем в стране могут появиться собственные криптовалюты, которые будут постепенно входить в обращение.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор в настоящее время не рассматривает криптовалюту в качестве средства платежа на территории страны. Но он заметил, что мир меняется быстро, и в будущем они могут стать высоколиквидным, маловолатильным инструментом с обеспечительными механизмами, и тогда этот вопрос вновь окажется на повестке дня.