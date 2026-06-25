Депутат Аксаков заявил о планах запретить рекламу криптовалют в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах запретить публичную рекламу криптовалют в России. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы меняем законодательство, связанное с рекламой. Мы запрещаем рекламирование криптовалют, но при этом даём возможность организациям, которые работают на этом рынке, говорить о том, что они работают на этом рынке», — заявил Аксаков.

По его словам, законодательство в этой сфере будет изменено. Компаниям разрешат лишь упоминать, что они работают с криптовалютой, но не рекламировать её как продукт. Ожидается, что новые нормы вступят в силу после принятия соответствующих поправок.