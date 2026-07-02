Зампред ЦБ Кахруманова получила зарплату в цифровых рублях

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова стала одной из первых, кто получил заработную плату в цифровых рублях. Об этом она рассказала в ходе Финансового конгресса, организованного регулятором.

«Пару дней назад мы установили новый релиз, с новой функциональностью. В этой функциональности у нас появилась заработная плата по реестрам. Я, например, получила зарплату в цифровых рублях и теперь могу расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях, которые подключены к пилоту», — сказала она.

По словам Кахрумановой, на данный момент в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, около 3,5 тысячи физических лиц и 500 юридических. Пилотный проект продолжает расширяться — новые участники и функциональные возможности подключаются по мере готовности инфраструктуры.