Трачук: Цифровой рубль перераспределит использование наличных и безналичных

Введение цифрового рубля приведёт к перераспределению использования наличных и безналичных средств в России. Об этом заявил глава «Гознака» Аркадий Трачук в интервью РИА «Новости».

По его словам, цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, не будет напрямую конкурировать с ними, однако повлияет на структуру расчётов.

«С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведёт к перераспределению использования безналичных и наличных», — отметил Трачук.

Также Трачук сообщил, что компания рассматривает участие в развитии инфраструктуры новой системы. В частности, речь идёт о применении смарт-контрактов в государственных цифровых сервисах и создании технической платформы для подключения к системе цифрового рубля на базе собственных дата-центров.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чувашии было совершено первое в России платежное действие в бюджет с участием цифрового рубля, проведённое юридическим лицом. Пионером стала компания «Смак-Агро», перечислившая 125 тысяч рублей в рамках программы субсидирования производителей молока.