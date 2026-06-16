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Регион
16 июня, 17:22

Первая в России оплата налогов цифровым рублём прошла в Чувашии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

В Чувашии было совершено первое в России платежное действие в бюджет с участием цифрового рубля, проведённое юридическим лицом. Глава республики Олег Николаев сообщил в Telegram-канале, что пионером стала компания «Смак-Агро», перечислившая 125 тысяч рублей в рамках программы субсидирования производителей молока.

«Этот успешный опыт подтверждает, что Банк России доверяет Чувашии самые передовые технологии. Мы стали лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего. Для бизнеса и государства – это прозрачность и скорость, для экономики – новый уровень эффективности», — отметил глава республики.

Николаев подчеркнул, что Чувашия выступает в роли испытательного полигона для финансовых инноваций, способствуя прозрачности, оперативности и повышению эффективности экономики. В дальнейшем планируется расширение использования цифрового рубля, включая социальные выплаты многодетным семьям и поддержку аграриев в лизинговых операциях.

На прошедшем форуме «Финополис-2025» ВТБ анонсировал успешное завершение тестирования механизма выплаты субсидий сельскохозяйственным производителям с использованием цифрового рубля. Данный пилотный проект был реализован в тесном сотрудничестве с Банком России и при поддержке Министерства финансов Чувашской Республики.

В «Гознаке» оценили возможность полного перехода с наличных на цифровые рубли
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Ранее президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, на которой обсуждались итоги работы ведомства за прошлый год и планы дальнейшего развития. Особое внимание глава государства уделил внедрению цифрового рубля. Артюхин сообщил, что по поручению президента в прошлом году был проведён этап пилотирования проекта.

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Наталья Демьянова
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