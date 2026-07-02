ЦБ обсудит с банками пилот по кошелькам цифрового рубля

ЦБ обсуждает с банками возможность проведения пилотного проекта по открытию кошельков цифрового рубля на балансе банков. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ведомственном Финансовом конгрессе.

«Мы обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка» — сказала Набиуллина.

Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что введение цифрового рубля приведёт к перераспределению использования наличных и безналичных средств в России. Банк России планирует ввести цифровой рубль как третью форму рубля. Он не заменит обычные деньги, но повлияет на платёжную систему. Конкуренции с наличными и безналом не ожидается.