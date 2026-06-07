Аксаков допустил снижение ключевой ставки к концу 2026 года до 10–12%

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года окажется в диапазоне 10–12 процентов. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

«На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции всё-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%», — сказал он.

Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21 процент, то в конце года опустилась до 16 процентов. В апреле Центробанк восьмой раз подряд снизил ставку — до 14,5 процента, повторив этот шаг на четырёх последних заседаниях.

Ранее Life.ru писал, что в России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке до 16% в июне. Эксперты отметили, что сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков составляют 17–19%. Оживление в розничном кредитовании начинается примерно с 15%.