В России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке до 16% в июне

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв дал прогноз по рыночной ипотеке. По его словам, к концу июня ставки на новостройки снизятся до 16%, на вторичное жильё — до 17%.

Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17–19%. Оживление массового кредитования наступает примерно с 15%. Заседание ЦБ в июне, считает аналитик, вряд ли даст шаг больше 0,5 процентного пункта. Плюс банкам нужно время на адаптацию.

«Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке — до 17%», — отметил Селезнёв в беседе с «Газетой.ru».

Полноценное возвращение рыночной ипотеки эксперт ожидает ближе к концу 2026 года — началу 2027 года, когда ключевая ставка будет уже в диапазоне 11–13%. Между ключевой ставкой и ипотечной всегда есть несколько слоёв надбавок: стоимость пассивов, премия за кредитный риск, операционные расходы и резервы. Сейчас все три фактора играют против быстрого снижения, подчеркнул финансист.

А ранее Life.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала снизить первый взнос по семейной ипотеке для многодетных. Сенатор напомнила о ранее озвученном принципе: чем больше детей, тем ниже ставка.