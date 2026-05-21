«Коррекции рынка»: Что происходит с ценами на новостройки в Москве и как быть покупателям

Цены на новостройки в столичном регионе начали снижаться: в старых границах Москвы квадратный метр подешевел на 2,2%, а в Новой Москве падение оказалось более заметным — на 3,7%, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По её словам, снижение связано с двумя факторами: рынок адаптируется к высоким ипотечным ставкам после сворачивания льготной ипотеки, а также появилось много новых предложений с более доступной стартовой ценой.

«На самом деле это не резкий обвал цен, а просто процесс коррекции рынка недвижимости, который переходит в более спокойную фазу после нескольких лет активного роста», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Она отметила, что отдельные ликвидные проекты внутри МКАД с хорошей транспортной доступностью продолжают дорожать. Однако сегодняшние условия специалист назвала одними из самых успешных для покупателя, так как можно получить существенные скидки от застройщиков, выбрать квартиру из большего объёма предложений, договориться о рассрочке или спецпрограммах, а также купить объект на старте дешевле.

Но при этом важно учитывать цель покупки. Если человек ищет жильё для себя, сейчас очень хороший момент для переговоров с девелопером. При этом с инвестициями нужно быть внимательным: оценивать локацию, сроки сдачи и потенциальный рост цены, потому что рынок стал более избирательным.

Ранее рынку новостроек в России предрекли обвал. Цены на новые квартиры могут упасть на 30% к концу года из-за того, что спрос сильно упал. При этом покупать жильё на этапе котлована будет по-прежнему невыгодно.