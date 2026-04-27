Рынку новостроек в России предрекли обвал цен до 30%

Цены на новые квартиры могут упасть на 30% к концу года из-за того, что спрос сильно упал. При этом покупать жильё на этапе котлована будет по-прежнему невыгодно, рассказал Telegram-каналу Baza основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Главная причина — квартиры в строящихся домах стали стоить на 20–30% дороже, чем уже готовое жильё того же застройщика в том же районе. Схема «куплю сейчас — потом будет дороже» больше не работает. Инвесторы ушли. Остались только те, кто может купить без кредита, и льготники с семейной ипотекой.

По словам Апрелева, последние года 90% продаж новостроек идёт как раз через семейную ипотеку. Обычным людям сейчас проще снимать квартиру, чем брать кредит под 20% и платить в 4–5 раз больше, чем за аренду. Но и льготников становится меньше.

В конце прошлого года, перед ужесточением условий семейной ипотеки, люди активно скупали строящееся жильё — и все, кто хотел, уже купили. Сейчас продажи упали в два раза по сравнению с концом прошлого года.

Апрелев подчёркивает: официальная статистика роста цен на 1% в месяц основана только на ценах в объявлениях. На деле девелоперы уже дают скидки в 15–30%, чтобы удержать покупателей. Просто не афишируют это, чтобы не разрушать миф о вечном росте цен, но это не спасает.

Застройщикам всё равно придётся снижать цены официально. По прогнозам, к лету новостройки подешевеют на 15%, а к концу года — на 30%. При этом ажиотажа не будет. Покупатели вернутся к жилью на стадии котлована только тогда, когда ипотечная ставка опустится ниже 16%.

Ранее в России расширили возможности льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Теперь она стала доступна для тех, кто защищал приграничные территории страны, а также для некоторых категорий медиков. В список приграничных территорий, где можно воспользоваться программой, вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, города Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края и два района Воронежской области — Кантемировский и Россошанский.